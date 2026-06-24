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    Elon Musk deja de ser billonario tras caída en acciones se Space X y Tesla

    Las bajas se dan en medio de caídas mundiales en tecnológicas, aunque sigue siendo el hombre más rico del mundo.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    FILE PHOTO: Tesla and SpaceX CEO Elon Musk arrives to the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/File Photo Chip Somodevilla

    A menos de dos semanas del exitoso debut en bolsa de Space X, la caída en el precio de las acciones de dos de las empresas controladas por Elon Musk le han costado pérdidas por miles de millones de dólares.

    Según el Índice de de Multimillonarios de Bloomberg, al cierre de esta nota la fortuna Musk se ubica alrededor de los US$957 mil millones, por lo que ha perdido el título de billonario. No obstante, sigue siendo el hombre más rico del planeta, seguido por Larry Page y Sergey Brin.

    Pese a que la salida a bolsa de Space X causó emoción en los inversionistas, ese entusiasmo ha caído con el pasar de los días en medio de retrocesos globales en las compañías tecnológicas.

    Nave espacial de SpaceX pierde el control y “se desintegra”: esto dijo Elon Musk.

    Caída de Space X y Tesla

    El martes 16 de junio fue la mejor jornada para la empresa de desarrollo aeroespacial, cerrando con un precio de US$201,8 por papel en su cuarta jornada en el mercado.

    Sin embargo, los días posteriores ha experimentado repetidos retrocesos. Al cierre de esta nota las acciones de la espacial se ubican en US$157,73.

    Las pérdidas sólo del pasado lunes devaluaron la empresa en 400 mil millones de dólares en sólo una jornada, la segunda mayor caída de la historia.

    La situación de Tesla no es mejor. Sólo en lo que va de semana el precio de las acciones ha caído un 8,3%, llegando a una valorización de aproximadamente US$158 mil millones.

    A Tesla car is parked in the Meatpacking District of New York City, U.S., January 02, 2025. REUTERS/Adam Gray Adam Gray

    Estas caídas se enmarcan en retrocesos generalizados a nivel mundial de las tecnológicas. En la última semana el Nasdaq ha caído un 3,65%, impulsado principalmente por las compañías dedicadas a la fabricación de chips como Micron y Sandisk.

    Aunque se han levantado las sospechas por una posible burbuja en las compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial, analistas han apuntado a que se trata más bien de una corrección en los valores de mercado que poseían un exceso de optimismo.

    Lee también:

    Más sobre:Elon MuskSpaceXTeslaMercados

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