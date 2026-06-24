Borja Acha deja la presidencia de Enel Américas tras 11 años en el cargo

Borja Acha deja la presidencia de Enel Américas y será reemplazado por Beatriz Saiz.

Enel Américas, la filial de la eléctrica italiana Enel que opera los negocios en Latinoamérica a excepción de Chile, informó que Borja Acha presentó su renuncia a los cargos de director y presidente de la mesa directiva de la compañía.

Este último cargo había sido asumido por Acha en junio de 2015. Según informó Enel Américas a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la renuncia fue por razones personales y se hará efectiva a contar del 1 de julio de 2026.

“Asimismo, se comunica que, en la sesión de directorio celebrada con fecha 24 de junio de 2026, se acordó designar como nueva integrante del directorio a doña Beatriz Saiz Martí, quien ha sido elegida como presidenta del directorio, y asumirá sus funciones a partir del día 1 de julio de 2026″, agrega el hecho esencial,

El periodo de Acha como presidente del directorio inicialmente terminaba en 2027.

Respecto a su perfil en Linkedin Beatriz Saiz se desempeña desde 2023 como delegada comercial Latam en la región Andina de GS Inima Enviroment.