Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”

Gabriel Suazo empieza a ganar notoriedad en el Sevilla. El lateral ya es parte habitual de la oncena de Matías Almeyda y, por su liderazgo, ya es considerado el tercer capitán del equipo andaluz, una distinción resume la importancia que ha ido adquiriendo en el club. “Me veo como uno más, me veo igual que cuando llegué. Para mí es un orgullo llevar el brazalete, pero yo nunca voy a ser el capitán, sino a aportar, a ser una persona positiva, que ayude a los jóvenes. Soy igual en mi casa que en el vestuario. Trato de transmitir mis valores que me dieron mis padres, eso lo llevo a todos lados. Si eso me lleva a ayudar al equipo, es parte del trabajo, pero me veo como cualquier compañero”, relativiza, respecto de esa condición.

"Desde mi llegada, todo ha sido muy grato. Me tratan como si llevase aquí toda una vida“, grafica, respecto de su adaptación al club hispano.

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja

En la Roja, el carrilero ostenta un sitial mucho más notorio: fue quien llevó la jineta en los partidos de la Selección frente a Brasil y Uruguay, los últimos del fallido intento por clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que, en la práctica, se disputaron solo para cumplir con el calendario.

En esa condición, el lateral proyecta el futuro de la Roja. Lo hace recurriendo a un nombre que suele mencionarse como candidato a la banca de la Selección: Manuel Pellegrini. El Ingeniero cobra fuerza por dos situaciones clave: su enorme currículo y la cercanía del fin de su relación con el Betis.

Gabriel Suazo, en el Sevilla (Foto: Sevilla en X).

Suazo no duda en llenar de elogios al entrenador. “Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si anteriormente hubo un entrenador chileno tan destacado como él. Creo que eso habla por sí solo", sostiene en el marco de una comparecencia ante los medios de comunicación que cubren la actualidad del Sevilla.

El elogio es más completo. “El que tome la decisión se escapa de nuestras manos. No le conozco personalmente, pero se le ve la calidad que tiene. Le respeto mucho como entrenador. Obvio, un entrenador como él le haría bien a la Selección”.

A mediados de septiembre, se había manifestado en los mismos términos. “Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido.Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa", había dicho en una entrevista al sitio Muchodeporte.com.

El ‘hambre’ de Alexis Sánchez

El defensor también aludió al momento de Alexis Sánchez, quien comienza a concentrar elogios en la escuadra de Matías Almeyda. “Le veo como todos, muy bien, muy contento, disfrutando del fútbol, con ese hambre y ambición que tiene por ganar. Por eso vino acá, para conseguir cosas importantes. Yo también aprendo de él, siempre aprendes de los mejores”, resalta.

En ese contexto, aborda el eventual retorno del Niño Maravilla al combinado nacional, pese a la decisión que adoptó Nicolás Córdova de prescindir de los integrantes de la Generación Dorada en la última convocatoria. “En la Selección siempre van grandes jugadores, pero eso lo decide el cuerpo técnico. Alexis es un tremendo jugador, puede ir a la Selección, lo está demostrando acá, sigue para poder competir, puede volver. Seguramente, él está trabajando al máximo para volver. Es cosa del cuerpo técnico, del seleccionador”, concluye.