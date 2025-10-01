SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”

El capitán de la Roja, quien se gana un puesto en el Sevilla, elogia al Ingeniero. También habla de su actualidad en el club andaluz y del presente de Alexis Sánchez.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Gabriel Suazo, en el partido entre la Roja y Uruguay (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Gabriel Suazo empieza a ganar notoriedad en el Sevilla. El lateral ya es parte habitual de la oncena de Matías Almeyda y, por su liderazgo, ya es considerado el tercer capitán del equipo andaluz, una distinción resume la importancia que ha ido adquiriendo en el club. “Me veo como uno más, me veo igual que cuando llegué. Para mí es un orgullo llevar el brazalete, pero yo nunca voy a ser el capitán, sino a aportar, a ser una persona positiva, que ayude a los jóvenes. Soy igual en mi casa que en el vestuario. Trato de transmitir mis valores que me dieron mis padres, eso lo llevo a todos lados. Si eso me lleva a ayudar al equipo, es parte del trabajo, pero me veo como cualquier compañero”, relativiza, respecto de esa condición.

"Desde mi llegada, todo ha sido muy grato. Me tratan como si llevase aquí toda una vida“, grafica, respecto de su adaptación al club hispano.

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja

En la Roja, el carrilero ostenta un sitial mucho más notorio: fue quien llevó la jineta en los partidos de la Selección frente a Brasil y Uruguay, los últimos del fallido intento por clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que, en la práctica, se disputaron solo para cumplir con el calendario.

En esa condición, el lateral proyecta el futuro de la Roja. Lo hace recurriendo a un nombre que suele mencionarse como candidato a la banca de la Selección: Manuel Pellegrini. El Ingeniero cobra fuerza por dos situaciones clave: su enorme currículo y la cercanía del fin de su relación con el Betis.

Gabriel Suazo, en el Sevilla (Foto: Sevilla en X).

Suazo no duda en llenar de elogios al entrenador. “Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si anteriormente hubo un entrenador chileno tan destacado como él. Creo que eso habla por sí solo", sostiene en el marco de una comparecencia ante los medios de comunicación que cubren la actualidad del Sevilla.

El elogio es más completo. “El que tome la decisión se escapa de nuestras manos. No le conozco personalmente, pero se le ve la calidad que tiene. Le respeto mucho como entrenador. Obvio, un entrenador como él le haría bien a la Selección”.

A mediados de septiembre, se había manifestado en los mismos términos. “Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido.Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa", había dicho en una entrevista al sitio Muchodeporte.com.

El ‘hambre’ de Alexis Sánchez

El defensor también aludió al momento de Alexis Sánchez, quien comienza a concentrar elogios en la escuadra de Matías Almeyda. “Le veo como todos, muy bien, muy contento, disfrutando del fútbol, con ese hambre y ambición que tiene por ganar. Por eso vino acá, para conseguir cosas importantes. Yo también aprendo de él, siempre aprendes de los mejores”, resalta.

En ese contexto, aborda el eventual retorno del Niño Maravilla al combinado nacional, pese a la decisión que adoptó Nicolás Córdova de prescindir de los integrantes de la Generación Dorada en la última convocatoria. “En la Selección siempre van grandes jugadores, pero eso lo decide el cuerpo técnico. Alexis es un tremendo jugador, puede ir a la Selección, lo está demostrando acá, sigue para poder competir, puede volver. Seguramente, él está trabajando al máximo para volver. Es cosa del cuerpo técnico, del seleccionador”, concluye.

Más sobre:Gabriel SuazoSelecciónLa RojaSevillaFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

Rincón acusa a Boric de utilizar cadena nacional como plataforma “campañera” y lo emplaza a “dedicarse” a terminar su gobierno

Chile asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA

Vallejo minimiza críticas de comando de Jara a ausencia de “glosa republicana” en Presupuesto y defiende apuesta del Ejecutivo

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional
Negocios

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Grau descarta cambios en la proyección de crecimiento tras bajo Imacec y explica el dato por El Teniente

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”
El Deportivo

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se determinarán sus rivales en el Mundial de Australia 2027

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad
Mundo

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad

Embajada de Estados Unidos en Chile dejará de actualizar redes sociales por interrupción de asignaciones presupuestarias

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres