El regreso a la cima tras 10 años: el largo camino de Rodrigo Rojas para reinstalarse en la élite del karate mundial

Rodrigo Rojas vuelve a lo más alto del circuito internacional al ganar la medalla de oro en la Premier League disputada en Estambul. El karateca chileno se impuso en la final de la categoría +84 kilos ante el egipcio Mahmoud Taha por 4-3, en un combate definido por un margen mínimo. El resultado marcó su segundo título en este circuito, diez años después del obtenido en 2016 en Fortaleza, Brasil, y lo reinstala entre los referentes mundiales.

La Premier League es considerada el circuito más exigente de la World Karate Federation (WKF). Reúne a los mejores competidores del ranking mundial y funciona como termómetro permanente del alto rendimiento en la disciplina. En ese contexto, el triunfo de Rojas adquiere una dimensión especial, no solo por el nivel de los rivales enfrentados, sino también por el tiempo transcurrido desde su primer título y por el recorrido previo que debió completar para volver a ese lugar.

Con 35 años, el atleta nacional llegó a Estambul ubicado en el octavo puesto del ranking planetario. Su campaña comenzó con una fase inicial sólida, en la que superó al estadounidense Eduard Sagilyan, al turco Gundog Umut Eren y al italiano Simone Marino. En esos combates acumuló 26 puntos a favor, con diferencias amplias. En cuartos de final venció al alemán Nikolai Sekot por 5-3 y, en semifinales, dejó en el camino al egipcio Ahmed Elmasry, uno de los competidores más regulares del circuito.

La final ante Taha fue la lucha más cerrada. El chileno logró administrar la ventaja. Tras la definición, el nacional reconoció la dificultad del proceso que lo llevó nuevamente al primer lugar. “Estoy muy feliz. Esto ha sido la realización de un sueño. No ha sido fácil el camino hasta acá. Han sido años de trabajo, de esfuerzo, de resiliencia, de intentarlo una y otra vez”, señaló con la medalla aún colgada del cuello.

Diez años después

El triunfo en Estambul cerró un ciclo que comenzó una década antes. En septiembre de 2016, Rojas había ganado su primera medalla de oro en la Premier League en la fecha brasileña del circuito. Ese resultado lo instaló como una de las figuras promisorias del karate sudamericano.

En paralelo a su trayectoria en la WKF, Rojas alcanzó uno de los hitos más relevantes de su carrera en 2017, cuando se coronó campeón mundial de la Asociación Japonesa de Karate (JKA) en Limerick, Irlanda. En esa ocasión, venció en la final a Yasunori Okada por 2-1 y se convirtió en el primer karateca no nipón en ganar ese certamen. El logro consolidó su nombre a nivel internacional y confirmó su capacidad para competir en contextos de máxima presión.

A partir de 2020, su carrera entró en una etapa de transición. La ausencia del karate en el programa olímpico posterior a Tokio obligaron a redefinir objetivos. Rojas mantuvo su presencia en el alto nivel. En 2023, volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde ganó la medalla de oro en su categoría, confirmando su vigencia competitiva en el continente.

La polémica con Toro

Ese mismo año, sin embargo, su nombre quedó vinculado a una de las polémicas más comentadas del karate chileno. Tras la premiación anual del Círculo de Periodistas Deportivos, en la que Valentina Toro fue elegida como la mejor del año en la disciplina, Rojas publicó un video en redes sociales expresando su decepción por no haber sido el ganador. Si bien aclaró que no buscaba desmerecer el logro de su compañera, cuestionó los criterios de votación y llamó a los periodistas a revisar los métodos utilizados.

El descargo generó reacciones divididas y abrió una grieta con Toro, quien posteriormente reconoció que la situación derivó en un quiebre en la relación entre ambos. La polémica se extendió durante varios meses y expuso tensiones internas en una disciplina que venía de obtener importantes resultados a nivel continental. Para Rojas, el episodio significó un punto de inflexión en su exposición pública y en la manera de enfrentar los reconocimientos fuera del tatami.

Lejos de ese escenario, la temporada 2024 y el inicio de 2025 estuvieron centrados en la reconstrucción deportiva. El objetivo fue claro: sostenerse en el ranking mundial y recuperar regularidad en la Premier League. El trabajo incluyó una planificación orientada a extender su rendimiento en una categoría donde la potencia y la experiencia cumplen un rol determinante.

El resultado en Estambul fue la validación de ese proceso. La propia World Karate Federation destacó el logro en sus canales oficiales, subrayando que se trataba del segundo título de Rojas en la Premier League. La mención resaltó la experiencia y la determinación del chileno.

Con la medalla de oro, Rojas fortaleció su posición en el ranking y aseguró puntos clave para el resto de la temporada. Su próxima participación en la Premier League está programada para la fecha de Roma, entre el 13 y el 15 de marzo, donde buscará consolidar su estadía a la élite del circuito. Diez años después de su primera consagración, volvió a ser campeón de la Premier League. En el camino quedaron los cuestionamientos, las polémicas y las dudas sobre su continuidad.