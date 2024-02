No lo pasa bien en Italia: el relegado Alexis Sánchez, el cuarto delantero del Inter

Finalizaba el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid, el pasado martes en Milán, por la ida de los octavos de final de la Champions League e hizo su aparición Alexis Sánchez. Recién ingresó al campo en el minuto 88, reemplazando a Lautaro Martínez, teniendo poco y nada de tiempo para mostrar su repertorio. La victoria 1-0 de los neroazzurri los pone en una mejor situación de cara a la revancha, no obstante le dejó un sinsabor al goleador histórico de la Selección por su escasa presencia.

El duelo ante los colchoneros refleja con cierta nitidez la posición secundaria de Sánchez en este Inter 2023-2024. Como en toda la campaña, la dupla titular en delantera fue con Lautaro Martínez y Marcus Thuram. El francés salió lesionado e ingresó Marko Arnautovic, quien hizo el tanto del triunfo. Como ya es conocido, el tocopillano ingresó en las postrimerías del encuentro. Sin verbalizarlo, Simone Inzaghi evidencia que Alexis es el cuarto delantero del plantel.

Públicamente, el entrenador ha tenido palabras de buena crianza para el ex Olympique de Marsella, igual que para el austriaco Arnautovic. “Está trabajando muy bien, él y Sánchez me están ayudando. Me gusta. Lo noto cuando los llamo a la acción”, dijo el DT después del partido contra el Atlético.

El cambio de una temporada a otra ha sido brusco para el delantero chileno. Llegó a ser el faro ofensivo del Marsella y levantar notoriamente su cuota goleadora, sin embargo decidió tomar nuevos rumbos y esperar hasta último momento (sacrificando realizar una pretemporada completa) para fichar en un club que le permita seguir en la élite. Lamentablemente para sus pretensiones personales, considerando la competitividad que irradia, la comparación de los cuatro delanteros del equipo lombardo deja a Alexis muy atrás. Los números lo muestran.

El Inter de Milán ha jugado, hasta la fecha, 34 partidos en la temporada y Sánchez ha participado en 20, entre todas las competencias (11 por la Serie A, siete en la Champions League y dos por la Supercopa). Pero ha sido titular solo en cinco (cuatro de la Champions y uno de la liga italiana). O sea, arrancó desde el inicio apenas en el 25% de lo que jugó. Con 544 minutos en cancha, exhibe un promedio de 27,2′ por partido.

Marko Arnautovic está un escalón sobre el ex Manchester United. El austriaco, ex Bologna, ha participado de 24 partidos, con 727 minutos (30′ de promedio por juego). Si bien tiene la misma cantidad de titularidades que Alexis (cinco), ha sido más utilizado por Inzaghi y tiene más goles. Arnautovic lleva cuatro tantos, mientras que el chileno cuenta con dos.

Si se compara con la campaña anterior, el único de los atacantes que se mantiene es Lautaro Martínez, capitán y referente del club. No solo es el portador de la jineta, sino que también es el máximo artillero. Lleva 23 goles en 32 encuentros. Sopesando que la realidad económica de los nerazzurri no es la más holgada, apostó por reforzar la delantera a bajo costo. Thuram y Sánchez llegaron libres, mientras que Arnautovic llegó con un préstamo. El francés, ex Borussia Mönchengladbach e hijo del campeón del mundo Lilian Thuram, ha participado de los 34 partidos del equipo, siendo titular en 30. Suma 12 goles en 2.399 minutos.

Inmerso en este panorama, el futuro deportivo de Alexis Sánchez se vislumbra noticioso, porque su contrato en Italia finaliza el 30 de junio. En entrevista con La Tercera, Ricardo Gareca confesó que aspira a que el jugador recupere continuidad. “Sería bueno que, lógicamente, con el correr del tiempo, él vaya lo más breve posible a agarrar un equipo como el Marsella, que le dio la posibilidad de jugar. Entonces, va a agarrar esa continuidad que tanto busca. Sería bueno que tenga esa posibilidad”, manifestó el DT de la Roja.

