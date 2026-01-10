SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El trágico mensaje de un exjugador del Chelsea: “Me quedan solo unos días de vida”

    Lamisha Musonda expuso en sus redes sociales su compleja situación con un sensible mensaje.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lamisha Musonda entregó un sensible mensaje.

    Lamisha Musonda entregó un anuncio que impactó al mundo del fútbol. El exfutbolista del Chelsea, a sus 33 años, informó que le quedan pocos días de vida. No entregó más detalles de la grave enfermedad que lo aqueja.

    Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí. Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud”, escribió en sus redes sociales.

    El belga continuó con el sensible mensaje: “Esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer”, añadió.

    Una carrera lejos de lo esperado

    Musonda llegó al Chelsea a mitad del 2012 junto a sus hermanos Tika y Charly, siendo este último el que más proyección tenía. Era considerado una verdadera promesa. Lamisha, en tanto, nunca logró destacar en el conjunto londinense.

    Dejo el club, tras ser fichado procedente del Anderletch, y paso por equipos de baja categoría, como el Lamis RKV Malinas (quinta división belga). Después tuvo un paso por España, jugando en el Llagostera y el Palamós. Finalmente, se retiró en el TP Mazembe de la República Democrática del Congo.

    Musonda había desaparecido de las redes sociales. Tras varios meses sin comunicación, estremeció con su mensaje: “Pero hay muchísima gente maravillosa a la que me habría encantado agradecer en persona, y el hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece profundamente”, indicó.

    El volante disputó apenas unos 15 partidos con la Sub 21 del Chelsea y fue compañero de jugadores como Nathan Aké, Andreas Christensen o Ruben Loftus-Cheek. También jugó algunos encuentros con la selección Sub 21 de Bélgica, pero tampoco destacó.

    Su familia siempre ha estado ligada al fútbol. Su padre, Charly Musonda, disputó más de 150 partidos con el Anderletch, entre 1987 y 1995. Su hermano Charly Musonda Jr. era una de las promesas más grandes del Chelsea, pero no terminó por cumplir con las expectativas. Disputó siete encuentros con los Blues y tuvo pasos por el Real Betis o el Celtic de Glasgow. Tika, en tanto, se desempeña como socut en el Liverpool de Inglaterra.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChelseaPremier LeagueLamisha Musonda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    Rescatan a turista español accidentado en circuito Dientes de Navarino, en Puerto Williams

    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    Detienen a tres sujetos que habrían participado en robo a tienda Western Union en Quilicura

    Incautación histórica: Carabineros ha interceptado más de 50 toneladas de droga en Antofagasta desde 2023

    Lo más leído

    1.
    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    2.
    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    3.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    4.
    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos
    Chile

    Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Rescatan a turista español accidentado en circuito Dientes de Navarino, en Puerto Williams

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile
    El Deportivo

    Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile

    El trágico mensaje de un exjugador del Chelsea: “Me quedan solo unos días de vida”

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Oviedo para recuperar su tranco en la liga española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía
    Mundo

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza