El trágico mensaje de un exjugador del Chelsea: “Me quedan solo unos días de vida”

Lamisha Musonda entregó un anuncio que impactó al mundo del fútbol. El exfutbolista del Chelsea, a sus 33 años, informó que le quedan pocos días de vida. No entregó más detalles de la grave enfermedad que lo aqueja.

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí. Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud”, escribió en sus redes sociales.

El belga continuó con el sensible mensaje: “Esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer”, añadió.

Una carrera lejos de lo esperado

Musonda llegó al Chelsea a mitad del 2012 junto a sus hermanos Tika y Charly, siendo este último el que más proyección tenía. Era considerado una verdadera promesa. Lamisha, en tanto, nunca logró destacar en el conjunto londinense.

Dejo el club, tras ser fichado procedente del Anderletch, y paso por equipos de baja categoría, como el Lamis RKV Malinas (quinta división belga). Después tuvo un paso por España, jugando en el Llagostera y el Palamós. Finalmente, se retiró en el TP Mazembe de la República Democrática del Congo.

Musonda había desaparecido de las redes sociales. Tras varios meses sin comunicación, estremeció con su mensaje: “Pero hay muchísima gente maravillosa a la que me habría encantado agradecer en persona, y el hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece profundamente”, indicó.

El volante disputó apenas unos 15 partidos con la Sub 21 del Chelsea y fue compañero de jugadores como Nathan Aké, Andreas Christensen o Ruben Loftus-Cheek. También jugó algunos encuentros con la selección Sub 21 de Bélgica, pero tampoco destacó.

Su familia siempre ha estado ligada al fútbol. Su padre, Charly Musonda, disputó más de 150 partidos con el Anderletch, entre 1987 y 1995. Su hermano Charly Musonda Jr. era una de las promesas más grandes del Chelsea, pero no terminó por cumplir con las expectativas. Disputó siete encuentros con los Blues y tuvo pasos por el Real Betis o el Celtic de Glasgow. Tika, en tanto, se desempeña como socut en el Liverpool de Inglaterra.