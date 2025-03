El uruguayo Mauricio Larriera vuelve al fútbol chileno y asume la banca de Everton

La apuesta del brasileño Gustavo Leal no funcionó en Everton. El cuadro viñamarino trajó a un entrenador con experiencia en México, pero no resultó, porque los resultados no acompañaron. Pesó, de sobre manera, la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana ante Unión Española, en tanda de penales. El ex DT de Atlético San Luis dejó el cargo y en la última fecha del Torneo Nacional dirigió Gustavo Dalsasso, en compañía de Julio Barroso.

Los ruleteros ya tienen nuevo entrenador. Se hizo oficial la incorporación de Mauricio Larriera, uruguayo de 54 años, quien retorna al fútbol local luego de un paso irregular por O’Higgins de Rancagua. El 30 de junio de 2018 desembarcó en los celestes, reemplazando a Gabriel Milito, pero su estadía duró tres meses, a raíz de la mala campaña.

El charrúa fue futbolista y tras dejar la actividad se integró como ayudante al cuerpo técnico de Gerardo Pelusso. En esa labor estuvo en Universidad de Chile, donde alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de 2010, aunque en el ámbito local no le fue bien (en esa temporada el campeón fue Católica). Posteriormente, inició su camino como DT titular y pasó por Sol de América, Racing de Montevideo, Defensor Sporting, Al Wakrah de Qatar, Godoy Cruz, Danubio, Montevideo Wanderers, Peñarol, Alianza Lima y Newell’s.

Miguel Torrecilla, presidente ejecutivo de Everton, declaró: “Mauricio es un técnico de primer nivel, con mucha experiencia en diferentes ligas, que ha obtenido varios títulos y reconocimientos. Además, conoce el medio local, lo que debería facilitar su adaptación”. Luego añadió: “Él está al tanto de los objetivos que tenemos para el resto de la temporada y ya está trabajando con el plantel para conseguirlos”.

Por su parte, el charrúa Larriera confesó sentirse “muy contento de tomar esta decisión en un momento de mi camino como entrenador y como ser humano que creo que va a ser beneficioso para todas las partes. Ojalá que logremos los objetivos que nos hemos trazado”. Sobre el momento actual del plantel, dijo: “Ya tenemos un diagnóstico del plantel, un conocimiento también, aparte de algunos chicos que los observamos. Evidentemente están golpeados, que es lo normal, porque no es una campaña esperable. Hemos atacado esos puntos y no ha sido muy difícil porque los chicos levantan el ánimo rápidamente cuando se acercan otros objetivos. En el fútbol como en la vida, esto es caerse, pero levantarse”.

Larriera firmó contrato hasta el final de la temporada 2025. La misión principal es levantar a un plantel potente pero que está abajo en la tabla. Tras cinco fechas de la Liga de Primera, el cuadro viñamarino no ha ganado, con apenas dos puntos y dos goles a favor.