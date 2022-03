Eliminatorias Concacaf: México y Estados Unidos empatan en el Azteca para acercase al líder Canadá

Estados Unidos otra vez salió ileso de un partido ante México. Ambas potencias de la Concacaf animaron un entretenido partido en el estadio Azteca que terminó sin goles, en la antepenúltima fecha del octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf, donde Canadá continúa como líder.

El empate sin goles deja a ambos equipos con 22 puntos, a tres del sorprendente equipo que permanece en el primer lugar. En esa instancia, son los estadounidenses los que tienen mejor diferencia de goles para descansar en el segundo puesto.

Los canadienses, en tanto, viajaron hasta Costa Rica, donde cayeron por la cuenta mínima con el gol de César Borges en los descuentos del primer tiempo. Con este triunfo los ticos desplazaron a Panamá del cuarto puesto, luego del empate de los canaleros ante Honduras.

La eliminatoria de la Concacaf continuará el domingo con cuatro duelos: Canadá vs. Jamaica, El Salvador vs. Costa Rica, Honduras vs. México y Estados Unidos vs. Panamá.

La fecha final de la competición se disputará el miércoles 30 de marzo con los siguientes partidos: Panamá vs. Canadá, Costa Rica vs. Estados Unidos, México vs. El Salvador y Jamaica vs. Honduras.