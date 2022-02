En Brasil ponen en duda la continuidad de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro

Eduardo Vargas aún no sabe que le depara el futuro. Según lo expuesto por el medio Torcedores, el segundo máximo goleador de la Roja tendría dividida a la directiva del Atlético Minero. Hay una parte, con la venia del cuerpo técnico, que quiere que continúe, sin embargo, otro sector cree que ya es momento de dejarlo ir. El delantero tiene contrato hasta diciembre de 2022.

Rodrigo Caetano, director ejecutivo del club, afirma que desde la institución de los Galos están buscando el “momento idóneo” para sentarse a conversar con Fernando Felicevich, representante del jugador.

La MLS y el Medio Oriente observan

De acuerdo a lo trascendido en Brasil, a la institución de Belo Horizonte habría llegado una oferta desde Estados Unidos para llevarse al chileno. No obstante, esta fue rechazada, al no cumplir con las expectativas económicas del Mineiro, que busca ganar una cifra similar o más alta que los US$ 2 millones gastados en 2020 por el 100 por ciento del pase, perteneciente al Tigres de México en ese momento.

Además, el seleccionado nacional estaría en la mira de clubes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, que siguen atentos la eventual negociación entre Vargas y el club albinegro, sabiendo que pueden poner ofertas por más dinero encima de la mesa.

Pese a este escenario, el entrenador Galo, Antonio Mohamed, cuenta con el goleador en sus planes y espera tenerlo por más tiempo. En dos temporadas, el renquino ha jugado 59 partidos con el Atlético Mineiro, donde ha ganado tres títulos, convertido 15 goles y otorgado siete asistencias.