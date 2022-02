Xavi y su evaluación en el Barcelona: “Estos 100 días me han parecido 100 años”

Este jueves vuelve la Europa League con la ronda eliminatoria de playoffs, para clasificar a los octavos de final, fase en la cual ya están instalados los ganadores de grupos. El partido que se roba las miradas de los fanáticos ocurrirá en el Camp Nou, entre el Barcelona y el Napoli (a las 14.45 horas de Chile). Cuesta mirar a los azulgranas en la segunda competencia de clubes europeos y no en la Champions League, pero los culés acabaron terceros en su grupo y bajaron al segundo escalón de los torneos UEFA.

En la conferencia de prensa previa, habló Xavi Hernández. El técnico del Barcelona no se guardó nada. Sin pelos en la lengua, analizó sus primeros 100 días a cargo del club catalán, inmerso en un complejo momento lejos de la vanguardia.

“Parece que hayan sido 100 años. Hemos pasado situaciones inesperadas, de lesiones, de Covid, de mercado, inesperadas. Se han gestionado, estamos intentando ayudar al club, a los jugadores. Soy muy culé e intento ayudar para devolver al Barça al lugar que se merece. Es un trabajo agradecido y hay que tirar hacia adelante”, declaró el exfutbolista.

Añadió que “hemos pasado situaciones que te hacen crecer como persona. Estamos para eso. En el juego en estos 100 días hemos mejorado en muchos aspectos, presión alta, dominar partidos. En un partido en Champions, en Copa, con prórrogas, penales, errores puntuales, pueden ser injustas. La Liga te dice si estás en buen camino. Los resultados están ahí. Es la regularidad. Seguir siendo positivos y pensar que hay trabajo por hacer”.

Después de muchos años, el Barcelona, uno de los colosos del fútbol europeo, vuelve a jugar en el equivalente a lo que fue la Copa de la UEFA. “No la tenemos y es otra motivación. Era el Barça de Ronaldinho, Luis Enrique, estaba en ese equipo... No llegamos a la final. Estoy muy motivado y los jugadores también. Ya he dicho que me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar, pero nos tiene que hacer más fuerte”, manifestó Xavi.

En otro de los partidos destacados de mañana, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Zenit ruso, en San Petersburgo.