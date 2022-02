Andrés Otero, ministro (s) del Deporte: “Me atrevo a garantizar que la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Estadio Nacional estará lista antes del 11 de marzo”

Inquietud causó en el mundo del deporte el rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Estadio Nacional por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El proyecto es una obra clave para el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, por lo que cualquier revés inmediatamente enciende las alarmas. No obstante, en el Ministerio del Deporte afirman que la resolución no va a afectar en ningún caso el desarrollo del cronograma. Así lo indica a El Deportivo el subsecretario Andrés Otero, hoy ministro subrogante debido a que Cecilia Pérez se encuentra finalizando sus vacaciones.

“Lo primero es decir fuerte y claro: el proyecto Estadio Nacional no está rechazado. Lo que ocurrió es un trámite habitual en un proyecto de esta envergadura, que es que el Servicio de Evaluación Ambiental pide nuevos antecedentes y más información ante la presentación que hace el IND. Esto es habitual y ocurre en todos los estamentos en la administración pública cuando se piden pertinencias como esta, que es una declaración de impacto ambiental”, parte señalando.

En ese contexto, aclara que el plan no tiene ningún problema: “No se rechazó el proyecto estadio. Lamento el ánimo de desinformar de algunas personas y medios. El proyecto ni siquiera ha entrado a evaluación. Por lo tanto, no podría en ningún caso estar rechazado. Nosotros tenemos una mesa técnica con el SEA, donde se entrega información. Lo único que va a provocar esto es que en los próximos días se ingrese una nueva solicitud de impacto ambiental, donde vamos a tener todo corregido lo que nos informó el SEA”.

De todos modos, dentro de la resolución del SEA, se indica que hay inconsistencias en varios ámbitos. Como, por ejemplo, que no aparece en los anexos adjuntos la información anunciada en la presentación. Frente a ello, la explicación del secretario de Estado apunta a temas propios de la cuantía del proyecto. “Son aspectos súper técnicos, que elaboran los equipos de infraestructura del IND y del Ministerio, donde faltan algunas cosas y esto es habitual. Estamos hablando de una obra de una tremenda envergadura y lo que pide el SEA es más información o aclarar información que muchas veces puede sonar contradictoria, pero no es así. Vuelvo a decir, esto se da en el marco de una mesa de trabajo, donde constantemente estamos en contacto y, al ser una vía formal, ellos tienen que dar una respuesta por esta vía, que es lo que salió. Insisto, es un aspecto meramente formal”, sostiene.

Los plazos

La autoridad de gobierno se muestra muy optimista de que esto se va a solucionar pronto y no duda en poner fechas. “La Declaración de Impacto Ambiental va a estar aprobada antes del 11 de marzo, de todas maneras. Yo espero que incluso sea antes. Hoy por la mañana tuvimos una larga conversación con el director del SEA, donde vimos varios aspectos desde lo técnico, procedimientos, recomendaciones de cómo presentarlo... y estamos muy encauzados. En los próximos días nos vamos a volver a reunir con los equipos técnicos tanto del SEA como del Ministerio y del IND. Todos queremos que esto salga bien. Me atrevo a garantizar que va a estar listo antes del 11 de marzo”, anticipa.

Asimismo, en relación a las obras que terminarán después de los Juegos, Otero explica que eso no va a afectar el normal desarrollo de los Panamericanos y Parapanamericanos y detalla que “en la presentación de Declaración de Impacto Ambiental lo que se entrega es la programación del proyecto en la contratación de mano de obra. En el caso del Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón, donde tendremos un estadio moderno como lo merece el atletismo chileno, hay obras que son para los Juegos y otras que quedan como legado para el Parque Estadio Nacional y que no se van a ocupar para Santiago 2023”. “Por ejemplo, un tema muy emblemático es el Camino de la Memoria, que pasa por esa zona y en el que trabajamos con el máximo cuidado protegiendo el patrimonio y la memoria histórica. Pero para los Juegos, y esto es garantía, dos o tres meses antes va a estar lista la pista, camarines, la zona de salto, galería, el tema técnico de televisación. No estamos con ningún atraso en ninguna obra”, anuncia.

La maqueta del Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón. Foto: Santiago 2023.

En cuanto al progreso de las obras, el ministro (s) se muestra satisfecho con el resultado: “Quiero ser bien enfático: esto no atrasa en absolutamente en nada el cronograma de las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2023. Tenemos un cronograma que estamos trabajando desde 2019. Hoy, la remodelación del Parque está con un 75% de avance y uno de los recintos, el Centro de Entrenamiento del Hockey Césped, va a ser inaugurado la próxima semana, Mientras que el Centro de Entrenamiento de los Deportes de Contacto y el CAR paralímpico están en construcción desde fines del año pasado y van a ser inaugurados por las nuevas autoridades durante 2022. Y el resto de los recintos ya cuentan con todas las autorizaciones y trámites previos y lo que se tramita es la declaración de impacto ambiental, que en los próximos días debería quedar solucionada”.

Por otro lado, no han sido pocas las dificultades que surgieron en medio de las obras, pero que según Otero no han sido impedimento para avanzar. “Hay cosas muy invisibles que no saben. Todo esto se realizó en un contexto de pandemia, donde las personas al principio no podían ir a trabajar porque no tenían los permisos. Luego, se consiguieron esos permisos, pero había que trabajar por turnos y no con la dotación completa. Además, existió inflación en los materiales, porque no estaban disponibles y subieron los precios cuando la licitación ya estaba firmada, pero aun así el Parque Estadio Nacional, que es la obra más compleja y que será un legado tremendo, está con un 75% de avance”, manifiesta.

Contraloría y reuniones

A partir del lunes 21, la mayoría de las carteras de gobierno comenzarán el traspaso de información hacia las futuras autoridades. Es el caso del Mindep. Ahí se tratará todo lo relacionado con Santiago 2023, tal como anuncia Andrés Otero. “La próxima semana les vamos a entregar a las nuevas autoridades una carpeta con todo y que los deja a ellos en condiciones de comenzar a licitar, porque todos los trámites anteriores están hechos. Para poder obtener el permiso para licitar hay que hacer una serie de trámites. Por ejemplo, obtener la Rentabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el visto bueno del Consejo de Monumentos Nacionales, en un trabajo que hemos ido haciendo con los distintos subsecretarios”, apunta.

En tanto, en relación a la diversas irregularidades que detectó la Contraloría en una serie de pagos, el ministro (s) revela las medidas internas que se están tomando: “Chile es un país con un funcionamiento republicano muy bueno y la Contraloría General de la República siempre está haciendo observaciones y consultas. Esto no es algo nuevo. La Contraloría sacó un dictamen y nosotros tuvimos algunas investigaciones sumarias buscando responsabilidades y obviamente son procesos abiertos a los cuales nos podremos referir cuando tengan una conclusión”.