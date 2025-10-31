Una imagen del duelo entre el Paris FC y el Lyon.

El asalto al Museo del Louvre estremeció al mundo. por el incalculable valor histórico de las piezas que se perdieron en el ilícito: una tiara y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa; una tiara, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; y un broche conocido como el “broche relicario”.

Desde ese día, la policía francesa busca intensamente a los ladrones. Cuatro de los sospechosos del delito fueron arrestados en el lugar más inesperado: un estadio de fútbol, donde se disputaba un partido de la Ligue 1, la principal competencia del fútbol francés.

En un partido de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Lyon: la insólita caída de presuntos ladrones del Museo del Louvre

Según especifica la prensa gala, los cuatro hombres fueron apresados en las inmediaciones del estadio Jean-Bouin, mientras se disponían a ingresar al encuentro entre el Paris FC y el Olympique de Lyon, válido por la décima fecha de la competencia del fútbol francés.

Las mismas informaciones acotan que uno de los capturados sería el conductor de uno de los scooters que se ocuparon para escapar después de la comisión del robo.

Una de las piezas robadas al Museo del Louvre.

El robo perpetrado el 18 de octubre fue avaluado, en términos prácticos, en unos 88 millones de euros.

Poco después de que se abrieran las puertas del museo, cuatro sujetos utilizaron una escalera extendible mecanizada montada en un vehículo para acceder a la Galería de Apolo, a través de un balcón cercano al río Sena.

Luego, dos de los ladrones cortaron los cristales con un cortador de disco a batería y entraron en el lugar.

Después, amenazaron a los guardias y robaron elementos de dos vitrinas.

Un partidazo

Si la intención de los malhechores era presenciar el duelo, lo concreto es que la elección era la correcta, pues el duelo entre el Paris FC y el Lyon terminó siendo un partido: finalizó igualado 3-3, después de una intensa disputa.

Adama Camara, Ilan Kebbal y Vincent Marchetti anotaron para el dueño de casa. Corentin Tolisso y Pavel Sulc, en dos oportunidades marcaron para el Lyon.

En el choque fueron expulsados Abner Vinicius, del visitante, en los 61′ y Thibault De Smet, seis minutos más tarde.