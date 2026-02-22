En vivo: Alejandro Tabilo e Ignacio Buse se enfrentan por el pase a la final del ATP de Río de Janeiro
El tenista chileno choca contra su par de Perú para obtener un boleto a la definición del certamen carioca.
Buenos días, bienvenidos a las semifinales del Río Open, entre Alejandro Tabilo y el peruano Ignacio Buse.
El partido fue postergado para hoy debido a las intensas precipitaciones que azotaron a la ciudad carioca. En paralelo se jugará también la otra semifinal entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva, que se suspendió cuando este último se imponía por 5-4 en el primer set.
Minuto a minuto
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|40
|1
|Ignacio Buse*
|15
|2
