Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái
La raqueta nacional, 72° del ranking ATP, superó en dos sets al estadounidense (48°) en la primera ronda de la competencia.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Marcos Giron
|4
|3
|-
|Alejandro Tabilo
|6
|6
|-
¡Set y partido para Tabilo! Si bien el chileno tuvo dos puntos de quiebre en contra, consiguió remontar y cerrar el partido, llevándose el segundo set por 6-3.
Giron conserva su servicio y ahora Tabilo sacará para quedarse con el partido.
Alejandro Tabilo confirma el quiebre y se coloca 5-2 arriba. Toda la presión está ahora en Giron.
¡Quiebra Tabilo! El chileno deja en cero al estadounidense y ahora se impone por 4-2 en la segunda manga.
Tabilo cumple con lo suyo y pasa 3-2 arriba en el segundo set.
Tabilo deja pasar una buena oportunidad. Tuvo dos puntos de quiebre a favor, pero el estadounidense se las arregló para dar vuelta la situación.
Tabilo salió de buena forma y pasa adelante por 2-1 en el segundo set.
Giron defiende sin complejos su servicio.
Alejandro Tabilo no tiene problemas para quedarse con su servicio, cerrando el juego con un ace.
¡Ya se juega el segundo set! Alejandro Tabilo comienza sacando.
Alejandro Tabilo tiene un buen comienzo en el Masters de Shanghái. Tras quebrar el en décimo juego, se quedó con el primer set por 6-4.
