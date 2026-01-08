SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    En el duelo más atractivo de la fecha, los londinenses buscan sacarle nueve puntos de ventaja al City de Guardiola y los rojos de Anfield intentarán meterse en la lucha por el título. Sigue aquí los detalles del partido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Arsenal recibe al Liverpool en una nueva fecha de la Premier League. Foto: Jon Super/AP Photo. Jon Super

    Actualizar Relato

    Arsenal 0-0 Liverpool

    Tiro al arco

    17′. Saka, el mejor del partido, engancha y le pega. Ataja Alisson.


    No llega nadie

    16′. Dos acciones del Arsenal que terminan en centro atrás y no aparece ningún gunner para concretar el gol.


    Defiende el Liverpool

    10′. El Arsenal busca principalmente por la derecha, pero la visita controla bien por ahora.


    El clima les juega en contra

    6’. La fuerte lluvia que cae sobre Londres, hace que el campo este resbaladizo y el balón no sea bien controlado.


    Comienza el partido

    Arsenal y Liverpool ya juegan en Londres por la Premier League.


    Los 11 de la visita


    Formación de Arsenal


    ¿Cómo se pararán los equipos?

    Arsenal de Arteta va con un 4-3-3 y el Liverpool de Slot presenta un 4-2-3-1.


    Va por la gran escapada

    Arsenal puede sacarle ocho puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City, si hoy le gana al Liverpool.

    Liverpool sale a reconocer el campo de juego


    La llegada de Arsenal


    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:ArsenalLiverpoolFútbolEn vivoArsenal vs LiverpoolPremier LeagueFútbol Inglés

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde de El Quisco anuncia acciones ante la fiscalía contra veraneantes que sacaron tiburón del mar para sacarse selfies

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia
    Chile

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025
    Negocios

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución
    El Deportivo

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo