En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

Arsenal recibe al Liverpool en una nueva fecha de la Premier League. Foto: Jon Super/AP Photo.

Arsenal 0-0 Liverpool

Tiro al arco

17′. Saka, el mejor del partido, engancha y le pega. Ataja Alisson.





No llega nadie

16′. Dos acciones del Arsenal que terminan en centro atrás y no aparece ningún gunner para concretar el gol.





Defiende el Liverpool

10′. El Arsenal busca principalmente por la derecha, pero la visita controla bien por ahora.





El clima les juega en contra

6’. La fuerte lluvia que cae sobre Londres, hace que el campo este resbaladizo y el balón no sea bien controlado.





Comienza el partido

Arsenal y Liverpool ya juegan en Londres por la Premier League.





Los 11 de la visita

Team news is in for tonight's clash against Arsenal 💪 #ARSLIV — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2026





Formación de Arsenal

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



⚡ Saka on the wing

🪄 Trossard on the opposite flank

😤 Gyokeres leads the charge



Let's do this, Gunners ✊



Presented by @deel 🤝 — Arsenal (@Arsenal) January 8, 2026





¿Cómo se pararán los equipos?

Arsenal de Arteta va con un 4-3-3 y el Liverpool de Slot presenta un 4-2-3-1.





Va por la gran escapada

Arsenal puede sacarle ocho puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City, si hoy le gana al Liverpool.

👀 @Arsenal will go EIGHT points clear if they beat Liverpool, after Man City and Aston Villa's draws on Wednesday ⬇️ — Premier League (@premierleague) January 8, 2026

Liverpool sale a reconocer el campo de juego





La llegada de Arsenal





Buenas tardes