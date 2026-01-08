En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League
En el duelo más atractivo de la fecha, los londinenses buscan sacarle nueve puntos de ventaja al City de Guardiola y los rojos de Anfield intentarán meterse en la lucha por el título. Sigue aquí los detalles del partido.
Arsenal 0-0 Liverpool
Tiro al arco
17′. Saka, el mejor del partido, engancha y le pega. Ataja Alisson.
No llega nadie
16′. Dos acciones del Arsenal que terminan en centro atrás y no aparece ningún gunner para concretar el gol.
Defiende el Liverpool
10′. El Arsenal busca principalmente por la derecha, pero la visita controla bien por ahora.
El clima les juega en contra
6’. La fuerte lluvia que cae sobre Londres, hace que el campo este resbaladizo y el balón no sea bien controlado.
Comienza el partido
Arsenal y Liverpool ya juegan en Londres por la Premier League.
Los 11 de la visita
Formación de Arsenal
¿Cómo se pararán los equipos?
Arsenal de Arteta va con un 4-3-3 y el Liverpool de Slot presenta un 4-2-3-1.
Va por la gran escapada
Arsenal puede sacarle ocho puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City, si hoy le gana al Liverpool.
Liverpool sale a reconocer el campo de juego
La llegada de Arsenal
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
