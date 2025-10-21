En vivo: Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por la Champions League
Ingleses y españoles se miden por la tercera fecha de la Fase de Liga de la competencia.
Minuto a minuto
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
Algunos resultados de los duelos que se están jugando en paralelo:
49′ ¡Paaaaaalo!
Espectacular remate de Julián Álvarez y el travesaño salvó a Arsenal. Era el primero para la visita.
Ya se juega el segundo tiempo entre Arsenal y Atlético de Madrid, por la fase de liga de la Champions League.
¡Final del primer tiempo!
Arsenal y Atlético de Madrid igualan sin goles en Londres.
36’ Gol anulado a Arsenal
Gabriel Martinelli estaba fuera de juego cuando marcaba el primero ante Atlético de Madrid.
15′ Arsenal domina
El equipo de Mikel Arteta se instala en el campo del Atlético de Madrid y suma llegadas.
¡Arranca el partido!
Arsenal se enfrenta de local a Atlético de Madrid, por la Champions League.
Los elegidos en Atlético de Madrid
La formación de Arsenal
El duelo comenzará a las 16.00 horas de Chile y se jugará en el Emirates Stadium, de Londres, Inglaterra.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, por la fase de liga de la Champions League.
