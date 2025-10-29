SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen al primer finalista de la Copa Sudamericana

Brasileños y ecuatorianos se enfrentan en la revancha de la llave. En la ida, igualaron 1-1.

Foto: @Sudamericana en X.

Minuto a minuto

A. Mineiro 2-0 I. del Valle

Global: 3-1

Con este resultado, Independiente del Valle necesita dos goles para igualar la serie.

¡Final del primer tiempo!

Atlético Mineiro derrota por 2-0 a Independiente del Valle, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, en Brasil.

44′ ¡Goolaaaazo de Atlético Mineiro!

Bernard, en un buen contragolpe, pica la pelota ante la salida del arquero y anota el 2-0 sobre Independiente del Valle.

36′ ¡Gooooooool de Atlético Mineiro!

Guilherme Arana aprovecha un balón que los ecuatorianos nunca pudieron despejar de su área para abrir la cuenta ante Independiente del Valle.

20′ Mineiro salió con todo

El equipo de Jorge Sampaoli presiona a Independiente del Valle y genera ocasiones de gol. Está cerca de la apertura de la cuenta.

Los chilenos

En Atlético Mineiro, Iván Román es suplente esta noche. Por su parte, en Independiente del Valle, Matías Fernández es titular por la banda derecha.

2′ Villar salva a Independiente del Valle

Junior Alonso ganó de cabeza, pero el arquero Guido Villar evita la apertura de la cuenta con una espectacular atajada.

¡Arranca el partido!

Atlético Mineiro recibe a Independiente del Valle, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, en el Arena MRV.

Empate en la ida

Cabe destacar que en la ida, jugada en Quito, el equipo brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, rescató un empate 1-1 en los descuentos. Quien pase en esta llave, jugará la final del torneo contra el ganador del cruce entre Lanús y Universidad de Chile.

Las formaciones de ambos equipos:

¡Bienvenidos!

Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

