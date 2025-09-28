SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: Brasil choca con México y Argentina debuta ante Cuba en el segundo día del Mundial Sub 20 en Chile

Por el Grupo B, el Scratch aparece como uno de los grandes favoritos a la corona en su duelo frente a los aztecas. Por el D, en tanto, la Albiceleste quiere partir con el pie derecho ante los isleños.

Brasil se estrena en el Mundial Sub 20 ante México, mientras que Argentina hace lo propio contra Cuba JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Brasil 0-0 México

Argentina 0-0 Cuba

Actualiza el relato

Suenan los himnos

Tanto en el Estadio Nacional como en el Elías Figueroa, se entonan las canciones nacionales de las respectivas selecciones.

La formación titular de Cuba

La formación titular de México

La formación titular de Argentina

La formación titular de Brasil

¿Cuál es el panorama en el Grupo D?

Antes del partido entre Argentina y Cuba, Italia se estrenó con una victoria por la mínima frente a Australia.

¿Cómo marcha el Grupo B previo al debut de Brasil y México?

En el primer turno de este domingo, Marruecos dio la sorpresa al imponerse por 2-0 a España, otro de los candidatos al título.

¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!

A continuación, les traemos la transmisión conjunta del debut de Brasil, ante México, y el estreno de Argentina, frente a Cuba, en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

Más sobre:En vivo"minuto a minuto"Selección de BrasilSelección ArgentinaMundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos 2 muertos y varios heridos

Buscan acreditar legítima defensa: formalizan a mujer y a su sobrino por muerte de un hombre en contexto de VIF

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Violenta jornada en Ecuador por paro nacional: manifestante indígena fallecido y militares heridos en emboscada

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

3.
Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

4.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

5.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Servicios

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Buscan acreditar legítima defensa: formalizan a mujer y a su sobrino por muerte de un hombre en contexto de VIF
Chile

Buscan acreditar legítima defensa: formalizan a mujer y a su sobrino por muerte de un hombre en contexto de VIF

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes
Tendencias

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

En vivo: Brasil choca con México y Argentina debuta ante Cuba en el segundo día del Mundial Sub 20 en Chile
El Deportivo

En vivo: Brasil choca con México y Argentina debuta ante Cuba en el segundo día del Mundial Sub 20 en Chile

Marruecos protagoniza la primera gran sorpresa del Mundial Sub 20 tras derribar a España

Preocupación en el Claro Arena: Patricio Toledo sufre un infarto en la despedida de los capitanes de la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos 2 muertos y varios heridos
Mundo

Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos 2 muertos y varios heridos

Violenta jornada en Ecuador por paro nacional: manifestante indígena fallecido y militares heridos en emboscada

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición