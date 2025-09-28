En vivo: Brasil choca con México y Argentina debuta ante Cuba en el segundo día del Mundial Sub 20 en Chile
Por el Grupo B, el Scratch aparece como uno de los grandes favoritos a la corona en su duelo frente a los aztecas. Por el D, en tanto, la Albiceleste quiere partir con el pie derecho ante los isleños.
Minuto a minuto
Brasil 0-0 México
Argentina 0-0 Cuba
Suenan los himnos
Tanto en el Estadio Nacional como en el Elías Figueroa, se entonan las canciones nacionales de las respectivas selecciones.
La formación titular de Cuba
La formación titular de México
La formación titular de Argentina
La formación titular de Brasil
¿Cuál es el panorama en el Grupo D?
Antes del partido entre Argentina y Cuba, Italia se estrenó con una victoria por la mínima frente a Australia.
¿Cómo marcha el Grupo B previo al debut de Brasil y México?
En el primer turno de este domingo, Marruecos dio la sorpresa al imponerse por 2-0 a España, otro de los candidatos al título.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
A continuación, les traemos la transmisión conjunta del debut de Brasil, ante México, y el estreno de Argentina, frente a Cuba, en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.
