BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Brasil e Italia se enfrentan por el tercer lugar del Mundial Sub 17

    Sudamericanos y europeos se enfrentan por el bronce de la competencia. Sigue aquí el relato del partido.

    Foto: cbf.com.br. Servicios / La Tercera

    Brasil 0-0 (2-3) Italia

    Buenas tardes

    Muchas gracias por su sintonía. Siga en El Deportivo para leer todas la noticias del Mundial Sub 17.

    Italia es tercero

    Baralla le pega al primer palo y le entrega la medalla de bronce a los europeos.

    Longoni héroe

    Luis Eduardo le pega y el portero italiano lo ataja con mano cambiada.

    Gol de Italia

    Mambuku pone el tercero con suspenso, pues entró muy despacio.

    Falla Brasil

    Pacheco le da cruzado y el portero ataja en el primer palo.

    Se lo pierde Italia

    Luongo le pegam ataja el portero, pega en el palo y sale.

    Gol de Brasil

    Thiago le pega cruzado y el portero fue hacia el otro lado.

    Gol de Italia

    Lontani no falla y pone en ventaja a los europeos.

    Gol de Brasil

    Del le pega rasante y aunque casi lo contienen, logra convertir.

    Penales: Gol de Italia

    Prisco le pega al medio y el portero se tira a un costado.

    Termina el partido: Se define en penales

    El tercer puesto se disputará desde los 12 pasos.

    Minuto 90: Descuentos

    Se agregaron cinco más a este partido.

    Minuto 89: Cambios en Italia

    Elimoghale y Baralla reemplazan a Steffanoni y Maccaroni.

    Minuto 88: Tiro al arco

    Campaniello cabecea, pero el portero brasileño vuela y ataja.

    Minuto 82: Cambios en Brasil

    Rocha y Ryan reemplazan a Lucas y Angelo.

    Minuto 81: Cambios en Italia

    Lontani y Iddrisa reemplazan a Arena y Marini.

    Minuto 74: Tarjeta Amarilla

    Tras la revisión del VAR, Campaniello es amonestado en Italia por un pisotón contra Morais.

    Minuto 64: Cambio en Brasil.

    Tavares ingresa por Santos en el conjunto sudamericano.

    Minuto 62: Gol Anulado

    Morais anota para Brasil en la boca del arco, pero estaba en posición ilícita.

    Minuto 60: Tarjeta Amarilla

    Arena es amonestado en Italia por falta en el centro del campo.

    46′ ¡Comenzó el segundo tiempo!

    Minuto 45+3′: ¡Fin del primer tiempo!

    Brasil e Italia empatan sin goles.

    Minuto 14: Brasil se queda con un jugador menos

    Vitor fernandes recibe la segunda tarjeta amarilla y deja a su selección con 10 hombres.

    Minuto 1: ¡Comenzó el partido!

    Ya se enfrentan Brasil e Italia.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

    Esta vez les llevamos el partido entre Brasil e Italia por el tercer puesto del Mundial Sub 17.

    Más sobre:Minuto a minutoBrasilItaliaMundial Sub 17WCU17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura
    Chile

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación
    Negocios

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Ipsa vuelve a superar los 10.000 puntos y el dólar sube en jornada marcada por feriado en Estados Unidos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

    Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

    “Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón”: Claudio Bravo defiende su título en la Champions League en 2015

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
    Mundo

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

    El día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

    De Michelle Bachelet a Mia Mottley: los nombres que suenan para el cargo de secretario general de Naciones Unidas

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile