En vivo: Brasil e Italia se enfrentan por el tercer lugar del Mundial Sub 17
Sudamericanos y europeos se enfrentan por el bronce de la competencia. Sigue aquí el relato del partido.
Brasil 0-0 (2-3) Italia
Buenas tardes
Muchas gracias por su sintonía. Siga en El Deportivo para leer todas la noticias del Mundial Sub 17.
Italia es tercero
Baralla le pega al primer palo y le entrega la medalla de bronce a los europeos.
Longoni héroe
Luis Eduardo le pega y el portero italiano lo ataja con mano cambiada.
Gol de Italia
Mambuku pone el tercero con suspenso, pues entró muy despacio.
Falla Brasil
Pacheco le da cruzado y el portero ataja en el primer palo.
Se lo pierde Italia
Luongo le pegam ataja el portero, pega en el palo y sale.
Gol de Brasil
Thiago le pega cruzado y el portero fue hacia el otro lado.
Gol de Italia
Lontani no falla y pone en ventaja a los europeos.
Gol de Brasil
Del le pega rasante y aunque casi lo contienen, logra convertir.
Penales: Gol de Italia
Prisco le pega al medio y el portero se tira a un costado.
Termina el partido: Se define en penales
El tercer puesto se disputará desde los 12 pasos.
Minuto 90: Descuentos
Se agregaron cinco más a este partido.
Minuto 89: Cambios en Italia
Elimoghale y Baralla reemplazan a Steffanoni y Maccaroni.
Minuto 88: Tiro al arco
Campaniello cabecea, pero el portero brasileño vuela y ataja.
Minuto 82: Cambios en Brasil
Rocha y Ryan reemplazan a Lucas y Angelo.
Minuto 81: Cambios en Italia
Lontani y Iddrisa reemplazan a Arena y Marini.
Minuto 74: Tarjeta Amarilla
Tras la revisión del VAR, Campaniello es amonestado en Italia por un pisotón contra Morais.
Minuto 64: Cambio en Brasil.
Tavares ingresa por Santos en el conjunto sudamericano.
Minuto 62: Gol Anulado
Morais anota para Brasil en la boca del arco, pero estaba en posición ilícita.
Minuto 60: Tarjeta Amarilla
Arena es amonestado en Italia por falta en el centro del campo.
46′ ¡Comenzó el segundo tiempo!
Minuto 45+3′: ¡Fin del primer tiempo!
Brasil e Italia empatan sin goles.
Minuto 14: Brasil se queda con un jugador menos
Vitor fernandes recibe la segunda tarjeta amarilla y deja a su selección con 10 hombres.
Minuto 1: ¡Comenzó el partido!
Ya se enfrentan Brasil e Italia.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
Esta vez les llevamos el partido entre Brasil e Italia por el tercer puesto del Mundial Sub 17.
