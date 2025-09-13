En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia
El elenco nacional dice presente en una cita planetaria después de 43 años.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Set 4
|Set 5
|Eslovenia
|13
|-
|-
|-
|-
|Chile
|13
|-
|-
|-
|-
Buen momento de Chile que se pone adelante en el partido 10-9.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Chile y Eslovenia.
Esta vez les llevamos los detalles del encuentro entre Chile y Eslovenia en el Mundial de vóleibol.
Bienvenidos. Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
