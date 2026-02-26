SUSCRÍBETE
    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El chileno viene de eliminar en tres sets a Juan Manuel Cerúndulo (70°) en primera ronda.

    Minuto a minuto

    Garin 0-1 Báez

    Punto y set

    7-2 ganó el argentino el tie break, el cual estuvo marcado por los errores no forzados del nacional.

    6-6, Garin

    El chileno luchó para quedarse con el juego y llevar la definición al Tie break.

    6-5, Báez

    Seba se adelantó gracias a tres errores de Garin.

    5-5, Garin

    El local se repuso tras perder el primer punto y consiguió extender el set con su servicio.

    5-4, Báez

    El argentino se quedó con el juego.

    4-4, Garin

    El nacional dejó en 0 a su rival y empató el primer set.

    3-4, Garin

    El chileno logró quebrar para acortar la diferencia. Una devolución más profunda le dio mejores resultados.

    4-2, Báez

    El trasandino iba 40-0 arriba, pero Garin logró ponerse 40-30. Un error sobre la red del local le entregó el quiebre al trasandino.

    3-2, Báez

    El argentino sorprende con sus globos y se pone arriba en el set.

    2-2, Garin

    La segunda raqueta nacional movió a Báez y ganó el juego con su saque.

    2-1, Báez

    El argentino obligó a Garin a usar su revés para provocar errores.

    1-1, Garin

    El chileno incomodó con su saque y empató el primer set.

    1-0, Báez

    El argentino se llevó el primer juego con su servicio.

    Inicia el duelo

    Báez da el primer saque del partido.

    A punto de comenzar

    Garin y Báez ya se encuentran en el Court Jaime Fillol.

    Quedan minutos

    Los tenistas ya están calentando para su duelo.

    Duro rival

    El nacional se enfrentará a una de las raquetas fuertes al otro lado de la cordillera, quien ganó el torneo en 2024.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a los octavos de final del BCI Seguros Chile Open 2026. Christian Garin (93°) enfrenta a Sebastián Báez (52°) por el paso a la siguiente ronda.

    Más sobre:Minuto a minutoChristian GarinSebastián BáezBCI Seguros Chile Open

