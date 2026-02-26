En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
El chileno viene de eliminar en tres sets a Juan Manuel Cerúndulo (70°) en primera ronda.
Minuto a minuto
Garin 0-1 Báez
Punto y set
7-2 ganó el argentino el tie break, el cual estuvo marcado por los errores no forzados del nacional.
6-6, Garin
El chileno luchó para quedarse con el juego y llevar la definición al Tie break.
6-5, Báez
Seba se adelantó gracias a tres errores de Garin.
5-5, Garin
El local se repuso tras perder el primer punto y consiguió extender el set con su servicio.
5-4, Báez
El argentino se quedó con el juego.
4-4, Garin
El nacional dejó en 0 a su rival y empató el primer set.
3-4, Garin
El chileno logró quebrar para acortar la diferencia. Una devolución más profunda le dio mejores resultados.
4-2, Báez
El trasandino iba 40-0 arriba, pero Garin logró ponerse 40-30. Un error sobre la red del local le entregó el quiebre al trasandino.
3-2, Báez
El argentino sorprende con sus globos y se pone arriba en el set.
2-2, Garin
La segunda raqueta nacional movió a Báez y ganó el juego con su saque.
2-1, Báez
El argentino obligó a Garin a usar su revés para provocar errores.
1-1, Garin
El chileno incomodó con su saque y empató el primer set.
1-0, Báez
El argentino se llevó el primer juego con su servicio.
Inicia el duelo
Báez da el primer saque del partido.
A punto de comenzar
Garin y Báez ya se encuentran en el Court Jaime Fillol.
Quedan minutos
Los tenistas ya están calentando para su duelo.
Duro rival
El nacional se enfrentará a una de las raquetas fuertes al otro lado de la cordillera, quien ganó el torneo en 2024.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a los octavos de final del BCI Seguros Chile Open 2026. Christian Garin (93°) enfrenta a Sebastián Báez (52°) por el paso a la siguiente ronda.
