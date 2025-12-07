En vivo: Colo Colo y Cobresal luchan por el último cupo a la Copa Sudamericana
El Cacique necesita imponerse a Audax Italiano y que los mineros caigan contra Ñublense para meterse en el torneo internacional.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Audax Italiano
Ñublense 0-0 Cobresal
¡Se salva Cobresal!
5′. Sosa lo tuvo para Ñublense. Un disparo suyo se estrella en el palo.
Lo tuvo Munder
3′. El habilidoso jugador de Cobresal sacó un remate frontal que Nicola Pérez contiene de buena manera.
¡Comienzan los partidos!
1′. Colo Colo, ante Audax Italiano; y Cobresal, contra Ñublense, se juegan el último cupo a la Copa Sudamericana 2026.
La formación titular de Ñublense
La formación titular de Cobresal
La formación titular de Audax Italiano
La formación titular de Colo Colo
¿Cómo marcha la zona de Copa Sudamericana en la Liga de Primera?
4° Universidad de Chile: 55 puntos *clasificado*
5° Palestino: 49 puntos *clasificado*
6° Audax Italiano: 49 puntos *clasificado*
7° Cobresal: 47 puntos (+5)
8° Colo Colo: 44 puntos (+11)
El último cupo a la Copa Sudamericana, en juego
Colo Colo y Cobresal disputan el boleto al torneo internacional. Los albos deben imponerse a Audax Italiano y esperar a que los mineros caigan contra Ñublense. En caso de empatar o ganar en Chillán, los nortinos clasificarán.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión en El Deportivo. Esta vez les traemos la definición de la última fecha de la Liga de Primera de cara a la clasificación a la Copa Sudamericana.
