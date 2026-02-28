En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato
Piratas y lilas se enfrentan por la quinta fecha de la Liga de Primera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Minuto a minuto
Coquimbo Unido 0-1 Deportes Concepción
(14′) ¡Gol de Deportes Concepción! Leonardo Valencia, de penal, pone en ventaja a los lilas sobre Coquimbo Unido.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Coquimbo Unido y Deportes Concepción por la quinta fecha de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.