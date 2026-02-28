SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    Piratas y lilas se enfrentan por la quinta fecha de la Liga de Primera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Coquimbo Unido 0-1 Deportes Concepción

    Actualizar relato

    (14′) ¡Gol de Deportes Concepción! Leonardo Valencia, de penal, pone en ventaja a los lilas sobre Coquimbo Unido.

    (1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Coquimbo Unido y Deportes Concepción por la quinta fecha de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción.

    Más sobre:Minuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Lo más leído

    1.
    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    2.
    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    3.
    “Cerca de $2 mil millones en pérdidas”: Incendio destruye las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile

    “Cerca de $2 mil millones en pérdidas”: Incendio destruye las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile

    4.
    Figura de Bahia enaltece a Omar Carabalí tras la eliminación en la Copa Libertadores

    Figura de Bahia enaltece a Omar Carabalí tras la eliminación en la Copa Libertadores

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro
    Chile

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers
    El Deportivo

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
    Mundo

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago