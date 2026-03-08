SUSCRÍBETE
    EN VIVO

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini visita al Getafe en busca de sanar las heridas del derbi ante el Sevilla

    El equipo del ingeniero quiere dejar atrás una semana difícil y seguir luchando por un puesto en la Champions League. Sigue aquí el relato del partido.

    Actualiza el relato

    Getafe 2-0 Betis

    Cabezazo

    54′. Hernández gana por arriba y Soria ataja y vuela para la foto.

    El segundo gol en imágenes

    Tiro al arco

    48′. Vásquez le pega al pórtico de Betis. Suave a las manos del portero.

    Comienza la segunda parte

    45′. Martín reemplaza a Abqar en Getafe. Betis sin cambios.

    Termina el primer tiempo

    Getafe fue más que Betis y gana con justicia en esta primera parte.

    Getafe busca el tercero

    45′+5′. Romero gana la banda y le pega. Se va por poco.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 7 minutos más.

    El segundo gol

    45′. El portero del Betis sale a cazar moscas y Satriano le hace un sombrerito con el balón y marca el segundo.

    Goooooooooooool de Getafe

    Tarjeta Amarilla

    43′. Abde es amonestado en Betis por entrevero con Iglesias.

    Cabezazo

    36′. Bartra gana en el área de Getafe. Elevado.

    Tarjeta Amarilla

    35′. Cae la segunda amonestación para el local, Femenía es el amonestado.

    Casi cae el empate

    34′. Tiro libre de Hernández y el portero Soria se luce para evitar el gol.

    Tarjeta Amarilla

    33′. Abqar es amonestado en Getafe por falta sobre Hernández.

    El gol en imágenes

    El gol

    28′. Tras un saque de banda, un cabezazo y un manotazo de Valles, el balón le queda a Femenía y con un disparo imparable anota el primero.

    Gooooooooooooool de Getafe

    Llega el local

    18′. Satriano busca la cabeza de un compañero y el portero Valles se queda con el balón.

    Avisa el Betis

    14′. Centro al área y Hernández gana en el juego aéreo. Elevado.

    Se reinicia el juego

    12′. Luego de calmarse los ánimos y que la policía rodeara a la hinchada del Betis, la pelota volvió a rodar.

    Partido interrumpido

    7′. La barra del Getafe protesta por la presencia policial e intervienen los jugadores para calmar a los asistentes e intentar reanudar el juego.

    Ida y vuelta

    5’. Ambos equipos salieron a buscar la apertura de la cuenta.

    Comienza el partido

    Getafe y Betis ya juegan por una nueva fecha de la liga española.

    El 11 de Manuel Pellegrini

    La formación del Getafe

    Obligado a ganar

    Betis debe conseguir los tres puntos para mantenerse en zona de clasificación para la Europa League.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

