En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini visita al Getafe en busca de sanar las heridas del derbi ante el Sevilla
El equipo del ingeniero quiere dejar atrás una semana difícil y seguir luchando por un puesto en la Champions League. Sigue aquí el relato del partido.
Getafe 2-0 Betis
Cabezazo
54′. Hernández gana por arriba y Soria ataja y vuela para la foto.
El segundo gol en imágenes
Tiro al arco
48′. Vásquez le pega al pórtico de Betis. Suave a las manos del portero.
Comienza la segunda parte
45′. Martín reemplaza a Abqar en Getafe. Betis sin cambios.
Termina el primer tiempo
Getafe fue más que Betis y gana con justicia en esta primera parte.
Getafe busca el tercero
45′+5′. Romero gana la banda y le pega. Se va por poco.
Descuentos
45′. Se agregaron 7 minutos más.
El segundo gol
45′. El portero del Betis sale a cazar moscas y Satriano le hace un sombrerito con el balón y marca el segundo.
Goooooooooooool de Getafe
Tarjeta Amarilla
43′. Abde es amonestado en Betis por entrevero con Iglesias.
Cabezazo
36′. Bartra gana en el área de Getafe. Elevado.
Tarjeta Amarilla
35′. Cae la segunda amonestación para el local, Femenía es el amonestado.
Casi cae el empate
34′. Tiro libre de Hernández y el portero Soria se luce para evitar el gol.
Tarjeta Amarilla
33′. Abqar es amonestado en Getafe por falta sobre Hernández.
El gol en imágenes
El gol
28′. Tras un saque de banda, un cabezazo y un manotazo de Valles, el balón le queda a Femenía y con un disparo imparable anota el primero.
Gooooooooooooool de Getafe
Llega el local
18′. Satriano busca la cabeza de un compañero y el portero Valles se queda con el balón.
Avisa el Betis
14′. Centro al área y Hernández gana en el juego aéreo. Elevado.
Se reinicia el juego
12′. Luego de calmarse los ánimos y que la policía rodeara a la hinchada del Betis, la pelota volvió a rodar.
Partido interrumpido
7′. La barra del Getafe protesta por la presencia policial e intervienen los jugadores para calmar a los asistentes e intentar reanudar el juego.
Ida y vuelta
5’. Ambos equipos salieron a buscar la apertura de la cuenta.
Comienza el partido
Getafe y Betis ya juegan por una nueva fecha de la liga española.
El 11 de Manuel Pellegrini
La formación del Getafe
Obligado a ganar
Betis debe conseguir los tres puntos para mantenerse en zona de clasificación para la Europa League.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
