    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Oviedo para recuperar su tranco en la liga española

    El conjunto del Ingeniero quiere seguir peleando en la parte alta de la clasificación a costa del último del torneo español. Sigue aquí el relato del partido.

    Actualiza el Relato

    Real Oviedo 1-0 Betis

    El gol del Real Oviedo

    64′. Una salida mortal de los anfitriones que Chaira termina con un remate cruzado, desde fuera del área, para celebrar el primer tanto de local desde septiembre del año pasado.

    Gooooooooooooooool de Oviedo

    Era un golazo del Oviedo

    62′. Colombatto la agarra de aire y desde fuera del área, pero la caprichosa se va besando el travesaño.

    Lo tuvo el Betis

    58′. Antony habilita a Lo Celso y su disparo es sacado por el portero del Oviedo en una volada espectacular.

    Primer cambio en el Real Oviedo

    Una y una

    50′. Un remate de Oviedo que es repelido por un defensa y Antony entra solo, pero remata suave a las manos de Escandell.

    Comienza la segunda etapa

    Betis deberá mejorar su puntería si quiere quedarse con los tres puntos ante un aguerrido Real Oviedo.

    Termina el primer tiempo

    Real Oviedo sorprende al Betis con un juego directo, pero el equipo de Pellegrini se creó dos ocasiones de gol claras que el palo le impidió celebrarlas.

    Era gol del Oviedo

    45′+1′. Chaira aparece en el primer y le pega. Pero Valles ataja de manera espectacular.

    Descuentos

    45′. Un minuto más se agrega a esta primera parte.

    Remate del Oviedo

    43′. Ortiz le pega desde fuera del área. Valles contiene.

    Se lo pierde el Betis

    35′. Lo Celso queda solo en el segundo palo, pero su remate sale muy desviado.

    Paloooooooooooo....

    33′. Hernández ve al portero de Oviedo adelantado y le pega desde la mitad de la cancha, pero el travesaño -nuevamente- le dice que no al gol del Betis.

    Se salva el Betis

    29′. Hassan busca el segundo palo con un centro y ningún compañero logra meterle el pie a ese balón que se paseó por el arco de Valles.

    Paloooooooo...

    23′. Rápido contragolpe del Betis y Hernández busca poner su remate al ángulo y el travesaño le devolvió el balón. Era el primero para la oncena de Pellegrini.

    La más clara del partido

    18′. Ortiz gana la banda, se saca la marca con un caño y le pega cruzado. El balón se va besando el segundo palo.

    El Betis se aproxima

    16′. Lo Celso largo para Firpo, pero el centro del lateral no es conectado por Hernández.

    Cabezazo

    13′. Carmo conecta un córner del Real Oviedo. Sale elevado.

    Partido impreciso

    8′. Real Oviedo busca dominar el encuentro con más empuje que ideas y Betis aún no se encuentra en la cancha.

    Primera llegada

    3’. Oviedo se acerca a través de un tiro de esquina, pero hubo falta en ataque.

    Comienza el partido

    La pelotita comenzó a rodar y Real Oviedo y Betis ya juegan en el estadio Carlos Tartiere.

    El 11 de Pellegrini

    La formación del local

    Busca los tres puntos para salir del fondo

    Real Oviedo viene de dos empates y necesita urgente sumar de a tres para dejar el último lugar.

    Pellegrini necesita una victoria

    El Betis de Pellegrini quiere recuperarse de la goleada que sufrió ante el Real Madrid, en su visita al colista Real Oviedo.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

