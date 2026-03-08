SUSCRÍBETE
    EN VIVO

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia

    El equipo andaluz debe ganarle a los madrileños para arrancar definitivamente de la zona de descenso. Sigue aquí el relato del partido.

    Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

    Actualiza el relato

    Sevilla 1-0 Rayo Vallecano

    Sigue nuestras redes

    El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).

    Descanso

    Ambos equipos se van a los vestuarios. Lo gana el Sevilla por la mínima.

    Cabezazo del Rayo

    45′+2′. De Frutos manda el centro y Palazon cabecea. Elevado.

    Descuentos

    45′. Se agregaron cuatro minutos más.

    Sevilla intenta una contra

    43′. Oso comanda el ataque, pero la defensa visitante logra alejar el peligro.

    No hay llegadas

    33′. El partido cae en un bache y no hay peligro en los arcos.

    Presiona Rayo

    22′. La visita busca la igualdad. Pero la defensa del Sevilla está bien parada.

    Busca el segundo

    18′. Adams se ve frente al arco y dispara. Desviado.

    El gol

    13′. Centro al segundo palo y aparece Adams para meter un cabezazo y abrir la cuenta.

    Gooooooooooooooool del Sevilla

    Alexis lo intenta

    10′. El chileno busca armar el ataque. A veces lo logra. Otras se equivoca.

    Remate visitante

    4′. De Frutos le pega al arco y estuvo notable el portero del Sevilla.

    Tarjeta Amarilla

    2’. Gudelj es amonestado en el Sevilla tras pistón en el mediocampo.

    Comienza el partido

    Sevilla y Rayo Vallecano ya juegan por una nueva fecha de la liga española.

    La formación de Rayo Vallecano

    Alexis es titular

    Suazo suspendido

    El lateral chileno no puede jugar este partido por qué acumuló cinco tarjetas amarillas.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

