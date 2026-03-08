En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia
El equipo andaluz debe ganarle a los madrileños para arrancar definitivamente de la zona de descenso. Sigue aquí el relato del partido.
Sevilla 1-0 Rayo Vallecano
Descanso
Ambos equipos se van a los vestuarios. Lo gana el Sevilla por la mínima.
Cabezazo del Rayo
45′+2′. De Frutos manda el centro y Palazon cabecea. Elevado.
Descuentos
45′. Se agregaron cuatro minutos más.
Sevilla intenta una contra
43′. Oso comanda el ataque, pero la defensa visitante logra alejar el peligro.
No hay llegadas
33′. El partido cae en un bache y no hay peligro en los arcos.
Presiona Rayo
22′. La visita busca la igualdad. Pero la defensa del Sevilla está bien parada.
Busca el segundo
18′. Adams se ve frente al arco y dispara. Desviado.
El gol
13′. Centro al segundo palo y aparece Adams para meter un cabezazo y abrir la cuenta.
Gooooooooooooooool del Sevilla
Alexis lo intenta
10′. El chileno busca armar el ataque. A veces lo logra. Otras se equivoca.
Remate visitante
4′. De Frutos le pega al arco y estuvo notable el portero del Sevilla.
Tarjeta Amarilla
2’. Gudelj es amonestado en el Sevilla tras pistón en el mediocampo.
Comienza el partido
Sevilla y Rayo Vallecano ya juegan por una nueva fecha de la liga española.
La formación de Rayo Vallecano
Alexis es titular
Suazo suspendido
El lateral chileno no puede jugar este partido por qué acumuló cinco tarjetas amarillas.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
