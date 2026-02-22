En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez busca volver al triunfo ante el Getafe
El equipo de los chilenos necesita volver a sumar de a tres para alejarse de puestos de descenso.
Minuto a minuto
Getafe 0-0 Sevilla
Cambios en el Sevilla
46′. Batista Mendy y Gabriel Suazo son reemplazados por Chidera Ejuke y Adnan Januzaj.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento. Getafe y Sevilla igualan sin goles.
Finaliza el primer tiempo
45+4’. Termina la primera mitad. El Getafe y el Sevilla no se sacan ventaja.
Se añaden cuatro minutos
Expulsión en el Getafe
26′. Djené recibió la tarjeta roja tras propinarle una violenta entrada a Suazo. El Getafe se queda con uno menos.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. El Sevilla, con Gabriel Suazo como titular, se enfrenta al Getafe.
Un chileno titular en el Sevilla
Gabriel Suazo será desde el arranque ante el Getafe, mientras que Alexis Sánchez estará en la banca.
La alineación del Getafe
La ausencia del técnico Matías Almeyda
El partido estará marcado por la ausencia del técnico Matías Almeyda, que cumplirá su primer partido tras una extensa y polémica sanción de siete jornadas. El equipo estará a cargo de Javi Martínes, su ayudante.
Necesita la victoria
El cuadro andaluz necesita imperiosamente la victoria para alejarse de puestos de descenso. Suma 26 unidades y se ubica apenas a dos del Mallorca, club que marca la línea roja.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Getafe y el Sevilla.
