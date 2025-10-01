En vivo: España se enfrenta a México en el Mundial Sub 20
Ambos elencos se ven las caras en el Grupo C, en el Estadio Nacional. Buscan su primer triunfo en el torneo.
Minuto a minuto
España 1-1 México
Ya se juega el segundo tiempo entre España y México, en el Estadio Nacional.
Triunfo italiano en Valparaíso
En el duelo que se está disputando en paralelo, en el estadio Elías Figueroa, Italia derrota por 2-0 a Cuba en el Grupo D. Sin embargo, los europeos se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Jamal Iddrissou, autor del segundo gol.
Estadísticas del primer tiempo
¡Final del primer tiempo!
España y México igualan 1-1 en su segundo duelo de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
42′ ¡Empata España!
Pablo García marca el 1-1 ante México en el Estadio Nacional.
32′ ¡Goooool de México!
Gilberto Mora abre la cuenta ante España.
32’ Triunfo italiano en paralelo
Italia vence por 2-0 a Cuba en Valparaíso, por el Grupo D del Mundial Sub 20. Andrea Natali y Jamal Iddrissou marcaron para los europeos.
¡Arranca el partido!
España se enfrenta a México por el Grupo C del Mundial Sub 20, en el Estadio Nacional.
En paralelo
A la misma hora del duelo entre España vs. México, Italia enfrenta a Cuba en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por el Grupo D. El Deportivo te informará de todos los detalles.
Así está la tabla del Grupo C. España y México buscan su primer triunfo en el Mundial
La alineación de México
Así formará España
¡Buenas tardes!
Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre España y México, por el Grupo C del Mundial de Chile Sub 20, en el Estadio Nacional.
