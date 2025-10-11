En vivo: España y Colombia abren los cuartos de final del Mundial Sub 20
La Roja europea y los cafetaleros se enfrentan en el estadio Fiscal de Talca por el paso a las semifinales de la competencia.
Minuto a minuto
España 0-0 Colombia
¿Cómo llegan ambas selecciones a esta definición?
España viene de derrotar por 1-0 a Ucrania en los octavos de final, mientras que Colombia hizo lo propio al batir 3-1 a Sudáfrica.
Se juegan los cuartos de final del Mundial Sub 20
España y Colombia chocan en la ronda de los cuatro mejores para definir al primer semifinalista.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
Muchas gracias por su compañía en esta transmisión.
