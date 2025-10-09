En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20
El elenco norteamericano llega al duelo como favorito tras haber ganado el Grupo E de la competencia.
Estados Unidos 0-0 Italia
Los elegidos en Italia
Seghetti, Verde, Natali, Corradi, Idele, Riccio, Mannini, Cama, Mosconi, Idrissou, Okoro.
La formación de Estados Unidos:
Beaudry, Westfield, Kohler, Wynder, Norris, Cremaschi, Raines, Tsakiris, Campbell, Habroune, Gozo.
El compromiso está pactado para las 16.30 horas de Chile, en el estadio El Teniente de Rancagua.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Estados Unidos ante Italia, por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.
