En vivo: Estados Unidos y Marruecos luchan por meterse en las semifinales del Mundial Sub 20
Norteamericanos y africanos se enfrentan por los cuartos de final del torneo en el estadio El Teniente de Rancagua.
Minuto a minuto
Estados Unidos 0-0 Marruecos
8′. Estados Unidos se adueña de la posesión, mientras que Marruecos busca replegarse y salir de contra.
Los norteamericanos ya tuvieron un par de aproximaciones peligrosas.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en El Teniente de Rancagua. Estados Unidos y Marruecos definen al tercer semifinalista del Mundial Sub 20
Saltan los equipos a la cancha
Suenan los himnos de Estados Unidos y Marruecos.
El equipo de Marruecos:
La oncena de Estados Unidos:
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Estados Unidos y Marruecos, válido por los cuartos de final del Mundial Sub 20.
Norteamericanos y africanos definirán a un nuevo semifinalista del torneo planetario juvenil que se está disputando en Chile.
Buscarán sumarse a Colombia y Argentina, que vencieron a España y México, respectivamente.
