En vivo: Estados Unidos y Marruecos luchan por meterse en las semifinales del Mundial Sub 20

Inicia la transmisión

Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Estados Unidos y Marruecos, válido por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Norteamericanos y africanos definirán a un nuevo semifinalista del torneo planetario juvenil que se está disputando en Chile.

Buscarán sumarse a Colombia y Argentina, que vencieron a España y México, respectivamente.