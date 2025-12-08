En vivo: Gimnasia enfrenta a Estudiantes en el clásico de La Plata por un lugar en la final del torneo argentino
Los tradicionales equipos transandinos se miden en la semifinal del Clausura para ver quién enfrentará a Racing en el gran desenlace. Sigue aquí el relato del partido.
Gimnasia 0-0 Estudiantes
Tiro de Estudiantes
39′. Palacios se quita la marca, dispara y esa pelota casi se cuela en el primer palo.
Tarjeta Amarilla
36′. Pintado le pone una fea patada a Cetre y es amonestado en Gimnasia.
Tarjeta Amarilla
34′. Schelotto es amonestado en Gimnasia por falta contra Ascacibar.
Tiro de Gimnasia
23′. Panaro conduce y le pega. Elevado.
Tarjeta Amarilla
20′. Piedrahita es amonestado en Gimnasia por cortar la contra de Estudiantes.
Remate de Estudiantes
15′. Cetre engancha hacia dentro y le pega. Desviado.
Tarjeta Amarilla
11′ Piovi es amonestado en Estudiantes por fea falta en tres medio terreno.
Reclaman penal
4’. Los jugadores de Gimnasia reclaman una falta en el área rival, pero el juez no cobra nada.
Comienza el partido
Gimnasia y Estudiantes ya están jugando en La Plata.
Se retrasa el inicio
Tras una salida llena de humo y fuegos artificiales, el partido no comienza porque los hinchas no se bajan de las rejas y la cancha quedó llena de cartuchos.
¿Cómo llegaron?
Gimnasia dejó en el camino a Barracas Central y Estudiantes eliminó a Central Córdoba en los cuartos de final.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
