    En vivo: Gimnasia enfrenta a Estudiantes en el clásico de La Plata por un lugar en la final del torneo argentino

    Los tradicionales equipos transandinos se miden en la semifinal del Clausura para ver quién enfrentará a Racing en el gran desenlace. Sigue aquí el relato del partido.

    Gimnasia enfrenta a Estudiantes por la semifinal del torneo argentino. Foto: @EdelpOficial.

    Actualiza el Relato

    Gimnasia 0-0 Estudiantes

    Tiro de Estudiantes

    39′. Palacios se quita la marca, dispara y esa pelota casi se cuela en el primer palo.

    Tarjeta Amarilla

    36′. Pintado le pone una fea patada a Cetre y es amonestado en Gimnasia.

    Tarjeta Amarilla

    34′. Schelotto es amonestado en Gimnasia por falta contra Ascacibar.

    Tiro de Gimnasia

    23′. Panaro conduce y le pega. Elevado.

    Tarjeta Amarilla

    20′. Piedrahita es amonestado en Gimnasia por cortar la contra de Estudiantes.

    Remate de Estudiantes

    15′. Cetre engancha hacia dentro y le pega. Desviado.

    Tarjeta Amarilla

    11′ Piovi es amonestado en Estudiantes por fea falta en tres medio terreno.

    Reclaman penal

    4’. Los jugadores de Gimnasia reclaman una falta en el área rival, pero el juez no cobra nada.

    Comienza el partido

    Gimnasia y Estudiantes ya están jugando en La Plata.

    Se retrasa el inicio

    Tras una salida llena de humo y fuegos artificiales, el partido no comienza porque los hinchas no se bajan de las rejas y la cancha quedó llena de cartuchos.

    ¿Cómo llegaron?

    Gimnasia dejó en el camino a Barracas Central y Estudiantes eliminó a Central Córdoba en los cuartos de final.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

