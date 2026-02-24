SUSCRÍBETE
    En vivo: Huachipato busca avanzar en la Libertadores ante Carabobo de Venezuela

    El equipo de la usina cayó por la cuenta mínima en la ida y deberá cerrar la llave en el sur.

    Foto: Huachipato en X.

    Minuto a minuto

    Huachipato 0 - 2 Carabobo

    68′, Cambio en Carabobo

    Marcel Guaramato ingresa por Tortolero.

    67′, Cambio en Huachipato

    Harold Antiñirre entra por Vargas.

    62′, Cambio en Huachipato

    Claudio Torres entra por Cañete.

    46′, Tres cambios en Huachipato

    Kevin Altez, Mario Briceño y Cris Martínez ingresan por Velásquez, León y Sepúlveda.

    46′, Comienza la segunda parte

    Rueda otra vez la pelota en el CAP.

    45+7′, Termina la primera parte

    Huachipato cae por 2-0 ante Carabobo. Ahora, debe hacer al menos tres goles para forzar los penales y así intentar acceder a la tercera ronda de la Copa Libertadores.

    45′, Tiempo de descuento

    Se juegan tres minutos agregados en Talcahuano.

    45′, Amarilla en Huachipato

    Maxi Rodríguez es el cuarto amonestado.

    42′, GOOOOL DE CARABOBO

    Edson Tortolero aumenta las cifras en Talcahuano y ahora Huachipato cae por 2-0.

    41′, Amarilla en Huachipato

    Ahora es Rafael Caroca.

    31′, Amarilla en Huachipato

    Amonestación para Nicolás Vargas.

    29′, GOOOOOLLL DE CARABOBO

    Eric Ramírez encaró desde la mitad de la cancha y, tras un enganche, pone la primera cifra.

    17′, Amarilla en Huachipato

    Amonestado el lateral Lucas Velásquez.

    1’, Comienza el partido en Talcahuano

    Huachipato debe dar vuelta la derrota de 1-0 que cosechó en su visita a Venezuela.

    Los once de Carabobo

    Formación de Huachipato

    Buenas tardes

    Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el duelo de Copa Libertadores entre Huachipato y Carabobo de Venezuela.

