En vivo: Huachipato busca avanzar en la Libertadores ante Carabobo de Venezuela
El equipo de la usina cayó por la cuenta mínima en la ida y deberá cerrar la llave en el sur.
Huachipato 0 - 2 Carabobo
68′, Cambio en Carabobo
Marcel Guaramato ingresa por Tortolero.
67′, Cambio en Huachipato
Harold Antiñirre entra por Vargas.
62′, Cambio en Huachipato
Claudio Torres entra por Cañete.
46′, Tres cambios en Huachipato
Kevin Altez, Mario Briceño y Cris Martínez ingresan por Velásquez, León y Sepúlveda.
46′, Comienza la segunda parte
Rueda otra vez la pelota en el CAP.
45+7′, Termina la primera parte
Huachipato cae por 2-0 ante Carabobo. Ahora, debe hacer al menos tres goles para forzar los penales y así intentar acceder a la tercera ronda de la Copa Libertadores.
45′, Tiempo de descuento
Se juegan tres minutos agregados en Talcahuano.
45′, Amarilla en Huachipato
Maxi Rodríguez es el cuarto amonestado.
42′, GOOOOL DE CARABOBO
Edson Tortolero aumenta las cifras en Talcahuano y ahora Huachipato cae por 2-0.
41′, Amarilla en Huachipato
Ahora es Rafael Caroca.
31′, Amarilla en Huachipato
Amonestación para Nicolás Vargas.
29′, GOOOOOLLL DE CARABOBO
Eric Ramírez encaró desde la mitad de la cancha y, tras un enganche, pone la primera cifra.
17′, Amarilla en Huachipato
Amonestado el lateral Lucas Velásquez.
1’, Comienza el partido en Talcahuano
Huachipato debe dar vuelta la derrota de 1-0 que cosechó en su visita a Venezuela.
Los once de Carabobo
Formación de Huachipato
Buenas tardes
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el duelo de Copa Libertadores entre Huachipato y Carabobo de Venezuela.
