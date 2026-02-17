En vivo: Huachipato visita a Carabobo en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores
El equipo acerero inicia su participación en el máximo torneo del continente en Venezuela, en el estadio Polideportivo Misael Delgado.
Minuto a minuto
Carabobo 0-0 Huachipato
¡Arranca el partido!
Huachipato visita a Carabobo, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, en Venezuela.
Los elegidos en Carabobo
La formación de Huachipato
El encuentro está pactado para las 19.00 horas de Chile, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, de Venezuela.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Carabobo ante Huachipato, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.
