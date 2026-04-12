En vivo: la Roja Sub 17 se juega la clasificación al Mundial ante Ecuador
La Selección Chilena debe vencer a su rival de turno y esperar a que Colombia no sume de a tres.
Minuto a minuto
Chile Sub 17 0-2 Ecuador Sub 17
¡Gol de Ecuador!
20’. Edwin Quintero castiga desde fuera del área y la ajusta contra un palo. Inatajable.
¡Gol de Ecuador!
8′. Johan Martínez dispara desde fuera del área y, en una débil respuesta del portero Villegas, se genera la apertura de la cuenta.
¡Comienza el partido!
1′. La Roja Sub 17 ya juega por un cupo al Mundial ante Ecuador.
¡Partido demorado!
Se retrasa por media hora el inicio del duelo, a raíz de la lluvia torrencial.
La Roja Sub 17 busca la clasificación al Mundial
La Selección Chilena se enfrenta a Ecuador en la última fecha del Sudamericano.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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