En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena
Los cruzados debutan de local en la Liga de Primera ante los lilas, en un partido válido por la segunda fecha. Un duelo en el que ambos equipos salen a buscar su primer triunfo del torneo, luego de no poder ganar en sus respectivos estrenos.
Minuto a Minuto
Universidad Católica 0 - 0 Deportes Concepción
Actualiza el minuto a minuto aquí.
¡Término el primer tiempo!
Un partido sin goles donde ambos han tenido posibilidades claras.
3 minutos de más
¡Otra vez Concepción!
45′. Leonardo Valencia abrió la jugada para Jara, quien encaró y volvió a meter el centro. La acción terminó con un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Bernedo.
43′. Deportes Concepción ha llegado varias veces al área de la UC con un juego rápido por las bandas, aunque le falta cerrar mejor las jugadas. La Católica, en cambio, muestra poco y apuesta más a acciones individuales.
¡Primera amonestación del partido!
39´. Deportes Concepción salía rápido en contraataque con Aldrix Jara, pero el lateral Eugenio Mena cortó la acción con falta y recibió la primera tarjeta del encuentro.
¡La primera clara de Concepción!
34´. Gran pase de Aldrix Jara para Ethan Espinoza, este último remata con remate potente que es tapado por Vicente Bernedo.
Se anima Deportes Concepción.
31’. El “León” de Collao apuesta al contraataque: Fausto Grillo abrió para Aldrix Jara, quien lanzó un centro buscando a Joaquín Larrivey, pero la defensa de la UC alcanzó a despejar.
Infracción sobre Cuevas
26’. Cristián Cuevas fue derribado cuando avanzaba por la izquierda y la UC ganó un tiro libre. El propio lateral ejecutó, pero el portero Dutra despejó el balón.
¡Se lo pierde católica!
23’. Clemente Montes conectó de cabeza desde el centro del área, pero su intento no encontró el arco.
20′. El delantero Zampedri sacó un remate de derecha desde el centro del área, pero no logró dirigirlo al arco.
Posición adelantada de Zampedri
17’. Universidad Católica buscó a su goleador, pero el “Toro” estaba en fuera de juego. El marcador no se mueve en San Carlos de Apoquindo.
14′. Mauricio Vera (Deportes Concepción) remató de derecha desde fuera del área, pero el balón se fue alto y desviado. La jugada contó con la asistencia de cabeza de Joaquín Larrivey.
8′. La Universidad Católica sigue atacando por la izquierda, con Justo Giani como el más atrevido. El argentino lanzó un centro fuerte, que fue contenido sin problemas por Dutra.
5’. Primera aproximación de Deportes Concepción, que comienza a insinuarse en ataque. Tiro de esquina a favor, ejecutado por Leonardo Valencia, pero el envío salió demasiado cerrado y fue tomado sin problemas por la defensa cruzada.
3′. Primer falta del partido para Mario Sandoval (Deportes Concepción).
¡Empezó el partido!
Bajas por equipo
En Universidad Católica son cuatro los ausentes:
- Fernando Zuqui en reintegro deportivo trs rotura de ligamento cruzado.
- Alfred Canales con pubalgia.
- Sebastián Arancibia por pubalgia.
- Daniel González en procedimiento quirúrgico torácico.
En Deportes Concepción son tres las bajas:
- Jorge Henríquez por suspensión.
- Sebastián Martinez en reintegro deportivo tras lesión en el ligamento cruzado.
- Norman Rodríguez también en reintegro deportivo tras lesión en cuadriceps.
¡Protagonistas a la cancha!
Nómina de los cruzados
Formacíon de Deportes Concepción
Esta tarde Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción por la segunda fecha del Campeonato Nacional. El partido comenzará a las 20:30 horas.
Buenos noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
