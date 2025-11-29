En vivo: la UC visita a Huachipato en un partido clave para el Chile 2
El encuentro acerero recibirá a Universidad Católica en Talcahuano. Ambos equipos necesitan sumar para sus aspiraciones de clasificar a copas internacionales.
Inicia el segundo tiempo
46′. Ya se juega el complemento en Talcahuano. Huachipato y la UC no se sacan ventaja.
Termina el primer tiempo
45+5’. Finaliza la primera mitad. Huachipato y la UC están igualando sin goles.
45+3′. Maicol León recibe atención médica tras una falta con Zampedri, que ya tiene amarilla. Está jugando al límite el delantero.
Se añaden tres minutos
45′. El árbitro da tres minutos de añadido.
La UC pide penal
38’. Clemente Montes cae en el área y toda la UC pide penal. El árbitro Cristian Galaz no duda y el juego continúa.
Sufre Zampedri
35′. Zampedri manifiesta evidentes muestras de dolor en su rodilla tras la jugada que le significó la amarilla. El Toro recibe asistencia médica.
Amarilla y suspensión para Zampedri
33′. Fernando Zampedri es amonestado y queda descartado para la última fecha de la Liga de Primera. Es la tercera suspensión que sufre el delantero en el año.
32′. Remate de larga distancia de Clemente Montes que Odriozola contiene sin problemas.
Lo tuvo Huachipato
24′. Gran centro de Silva al segundo palo. Altamirano arremete en soledad, pero su cabezazo se va apenas desviado. Los acereros están siendo ampliamente superiores.
23′. Gran desborde de Silva que envía un peligroso centro al área chica. Altamirano no logra conectar cuando toda la defensa cruzada quedaba mirando. Era el primero.
9′. Leandro Díaz queda en una buena posición para rematar, pero pifió la pelota y desperdició una gran opción para Huachipato.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en el CAP de Talcahuano. Huachipato recibe a la UC.
La alineación de la UC:
El once de Huachipato:
Huachipato necesita sumar para continuar en pelea de clasificación a Copa Sudamericana. En tanto, la UC no puede ceder terreno en su pretención por alcanzar el Chile 2 y la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Huachipato y Universidad Católica
