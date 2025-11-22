En vivo: Lanús y el Atlético Mineiro de Iván Román se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana
Con el defensor chileno y Jorge Sampaoli en la vereda del galo, el equipo brasileño busca quedarse con el título ante el granate, que eliminó a Universidad de Chile en una polémica semifinal.
Minuto a minuto
Lanús 0-0 Atlético Mineiro
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Lanús y Atlético Mineiro igualan sin goles en la final de la Copa Sudamericana.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en Asunción.
Otra vez prueba el Mineiro
44′. Igor Gomes dispara desde fuera del área, pero contiene el portero de Lanús.
¡Palo del Mineiro!
26′. Tremendo tiro libre por la izquierda de Bernard. Con la comba casi se cuela, chocando con lo justo en el vertical. Se salvó Lanús.
Primer remate claro del Mineiro
18′. El ecuatoriano Alan Franco dispara con una volea y se va por arriba.
Cambio en la tenencia
17′. Ahora es Lanús quien maneja las acciones, pero sin generar un peligro notorio.
Muestra más ganas el Mineiro
9′. El elenco galo domina las acciones, ante un Lanús que espera a salir con la contra.
¡Comienza el partido!
1′. Lanús y Atlético Mineiro ya juegan la final de la Copa Sudamericana 2025.
Todo listo en Asunción
Tras la entonación de los himnos de Argentina y Brasil, los 22 protagonistas ya están preparados sobre el césped del Defensores del Chaco.
La formación titular de Atlético Mineiro:
La formación titular de Lanús:
¿Cómo llegan ambos equipos hasta esta final?
Lanús llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a la Universidad de Chile, en una polémica semifinal. El Mineiro, en tanto, superó a Independiente del Valle de Ecuador.
Con Iván Román esperando su oportunidad
El defensor chileno no es de la partida en esta final. Sin embargo, asoma como una variante para Sampaoli en el banquillo.
Se juega la final de la Copa Sudamericana
En Asunción, Lanús se enfrenta al Atlético Mineiro de Iván Román y Jorge Sampaoli.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
