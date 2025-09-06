En vivo: los Cóndores luchan por meterse en el Mundial de Australia enfrentando a Uruguay
La Selección de rugby nacional necesita ganar por 13 puntos para inscribirse en la próxima cita planetaria.
Minuto a minuto
Uruguay 0-0 Chile
(10′) Los Cóndores intentaron acercarse al ingoal mediante un maul. La defensa uruguaya defiende bien y logra salir airoso de la situación.
(5′) Cuando el try de Uruguay parecía inminente, la defensa nacional consigue aguantar los embates y encuentra un penal a favor.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Teros y Cóndores en Uruguay.
Finaliza la ceremonia de los himnos. Ya está todo listo para el desarrollo del partido.
¡Equipos a la cancha! Ya están sobre el terreno de juego las selecciones de Uruguay y Chile.
El conjunto chileno necesita ganar por 13 puntos para inscribirse en la próxima cita planetaria.
Esta vez les llevamos el duelo entre las selecciones de Rugby de Uruguay y Chile que puede darle el pase a los Cóndores al próximo Mundial.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
