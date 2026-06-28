En vivo: México y Ecuador protagonizan el duelo americano en la búsqueda de un bolero a la siguiente fase del Mundial
Los anfitriones enfrentan a la escuadra dirigida por Sebastián Beccacece para encontrar la llave que los haga entrar a los octavos de final de la cita planetaria. Vive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
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México 0-0 Ecuador
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