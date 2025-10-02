SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En vivo: Nigeria enfrenta a Arabia Saudita con la ilusión de clasificar a octavos de final del Mundial

Ambas selecciones cayeron en su estreno, por lo que necesitan los puntos para seguir con vida en la competencia. Sigue aquí el relato del partido.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Nigeria 2-1 Arabia Saudita


Terminó el primer tiempo. Nigeria y Arabia protagonizan un entretenido partido, aunque con muchos errores de ambas partes.


Grupo E. Sudáfrica anota el tercero. Magidigidi convierte ante Nueva Caledonia en el minuto 44.


El segundo gol africano.


El gol. Tras la falta de Harun, hay un tiro libre y una jugada de laboratorio y Ochoche pone un remate al segundo palo para aumentar la ventaja nigeriana.


38′. Goooooooooooooooooooooool de Nigeria.


37′. Tarjeta Amarilla. Harun corta una carga de Nigeria y es amonestado en Arabia.


35′. Remate de Nigeria. Ayuma le da desde fuera y busca el ángulo. Desviado.


Grupo E. Sudáfrica anota el segundo ante Nueva Caledonia. April aumenta a los 34 minutos de penal.


El gol de Arabia Saudita.


Grupo E. Sudáfrica abre la cuenta ante Nueva Caledonia, con gol de Nkwali en el minuto 25.


26′. Casi cae el segundo para los saudíes. Pero el portero Harcourt sale rápido fuera de su área y corta la carga con el pie.


El gol. Un saque largo del portero, que nadie despeja, y Yuhaybi lo aprovecha para anotar el empate con un toque.


21′. Gooooooooooooooooooooooooooool Saudí.


El gol de Nigeria.


14′. Se lo pierde Nigeria. Aruerhi entra solo y remata, pero el portero saudí se luce con un tapadón.


12′. Arabia tuvo el empate. Awad cabecea y ese balón se va cerca del primer palo.


El gol. Yuhaybi gana la banda y tira un centro perfecto, para que aparezca solo Nasiru y con un cabezazo anote el 1-0.


10′. Goooooooooooooooooooooool de Nigeria.


8′. Tiro Saudí. Hazzai le pega desde fuera. Elevado.


6‘. La primera de Nigeria. Suleiman cabecea en el área. Desviado.


Grupo E. Ya juegan Sudáfrica y Nueva Caledonia y buscan quedar en el segundo puesto tras el clasificado Estados Unidos.


3′. Tarjeta Amarilla. Yuhaybi le entra fuerte a Ochoche y es amonestado en Arabia.


Comenzó el partido. Nigeria y Arabia Saudita ya se enfrentan en el estadio Fiscal de Talca.


La formación de Nigeria.


Ninguno de los equipos ha sumado, pero Colombia y Noruega empataron y quien gane quedará a sólo una unidad de ambos.


Hoy llevamos a sus pantallas, la segunda jornada del Grupo F. Se enfrentan Nigeria y Arabia Saudita,


Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más sobre:Minuto a minutoMundial Sub 20NigeriaArabia SauditaU20WC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

Martínez (FA) confirma que Jara presentará este viernes su anexo programático a los partidos oficialistas

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

5.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba
Chile

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba

Martínez (FA) confirma que Jara presentará este viernes su anexo programático a los partidos oficialistas

Miguel Ángel Orellana, nuevo jefe de la Fiscalía Supraterritorial: “Permitirá reaccionar con fuerza a los nuevos fenómenos criminales”

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas
Negocios

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

La FIFA da a conocer el balón del Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

La FIFA da a conocer el balón del Mundial de Norteamérica 2026

Nicolás Córdova responde a las críticas hacia la Sub 20: “No me pueden decir que no hay una propuesta”

En vivo: Nigeria enfrenta a Arabia Saudita con la ilusión de clasificar a octavos de final del Mundial

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales
Mundo

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

Aseguran que Hamas exigirá revisiones clave del plan de Trump para Gaza antes de aceptarlo

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta