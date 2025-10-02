En vivo: Nigeria enfrenta a Arabia Saudita con la ilusión de clasificar a octavos de final del Mundial

Minuto a Minuto

Nigeria 2-1 Arabia Saudita





Terminó el primer tiempo. Nigeria y Arabia protagonizan un entretenido partido, aunque con muchos errores de ambas partes.





Grupo E. Sudáfrica anota el tercero. Magidigidi convierte ante Nueva Caledonia en el minuto 44.





El segundo gol africano.

El gol. Tras la falta de Harun, hay un tiro libre y una jugada de laboratorio y Ochoche pone un remate al segundo palo para aumentar la ventaja nigeriana.





38′. Goooooooooooooooooooooool de Nigeria.





37′. Tarjeta Amarilla. Harun corta una carga de Nigeria y es amonestado en Arabia.





35′. Remate de Nigeria. Ayuma le da desde fuera y busca el ángulo. Desviado.





Grupo E. Sudáfrica anota el segundo ante Nueva Caledonia. April aumenta a los 34 minutos de penal.





El gol de Arabia Saudita.

Grupo E. Sudáfrica abre la cuenta ante Nueva Caledonia, con gol de Nkwali en el minuto 25.





26′. Casi cae el segundo para los saudíes. Pero el portero Harcourt sale rápido fuera de su área y corta la carga con el pie.





El gol. Un saque largo del portero, que nadie despeja, y Yuhaybi lo aprovecha para anotar el empate con un toque.





21′. Gooooooooooooooooooooooooooool Saudí.





El gol de Nigeria.

14′. Se lo pierde Nigeria. Aruerhi entra solo y remata, pero el portero saudí se luce con un tapadón.





12′. Arabia tuvo el empate. Awad cabecea y ese balón se va cerca del primer palo.





El gol. Yuhaybi gana la banda y tira un centro perfecto, para que aparezca solo Nasiru y con un cabezazo anote el 1-0.





10′. Goooooooooooooooooooooool de Nigeria.





8′. Tiro Saudí. Hazzai le pega desde fuera. Elevado.





6‘. La primera de Nigeria. Suleiman cabecea en el área. Desviado.





Grupo E. Ya juegan Sudáfrica y Nueva Caledonia y buscan quedar en el segundo puesto tras el clasificado Estados Unidos.





3′. Tarjeta Amarilla. Yuhaybi le entra fuerte a Ochoche y es amonestado en Arabia.





Comenzó el partido. Nigeria y Arabia Saudita ya se enfrentan en el estadio Fiscal de Talca.





La formación de Nigeria.

Ninguno de los equipos ha sumado, pero Colombia y Noruega empataron y quien gane quedará a sólo una unidad de ambos.





Hoy llevamos a sus pantallas, la segunda jornada del Grupo F. Se enfrentan Nigeria y Arabia Saudita,





Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.