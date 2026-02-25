En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
Los españoles ganaron por la cuenta mínima en la ida, en un polémico encuentro marcado por la acusación de racismo de Vinícius Júnior.
Minuto a minuto
Real Madrid 0-0 Benfica
Pitazo inicial
Comenzó la acción en el estadio Bernabéu.
Listos los equipos
Los conjuntos ya están listos en la cancha.
Los titulares de la visita
Los once del Madrid
Ausencias en ambas escuadras
Kylian Mbappé no estará en el once del Madrid por lesión. En cambio, José Mourinho fue expulsado en la ida y Gianluca Prestianni fue sancionado por la UEFA por la investigación de dichos racistas en su contra.
Con ventaja
Vinícius Júnior adelantó a su equipo en la serie con un golazo en el Estadio da Luz.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión. El Real Madrid enfrenta al Benfica en el duelo de vuelta de los playoff de la Champions League.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.