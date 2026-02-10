En vivo: Tomás Barrios debuta en el Argentina Open ante el brasileño Thiago Seyboth
El nacional (114°) choca contra el tenista nacido en Paraná (197°), quien tomó el lugar que dejó Cristian Garín en el ATP 250 de Buenos Aires.
Tomás Barrios 0-0 Thiago Seyboth
A bajo en el primer set
Volvió a ganar Seyboth y se puso 5-3 sobre el chileno.
Parejo séptimo game
Seyboth lo remontó y se adelantó 3-4. Barrios comenzó 40 arriba con su saque y el brasileño en 0. Pero su rival lo igualó y le quebró.
Cerrada lucha
Seyboth lo igualó 3-3. El tenista de 25 años se puso 40 arriba, mientras que Barrios peleó para emparejarlo. Sin embargo, el chileno quedó en 30.
Barrios se queda con el game
El chillanejo dejó una gran derecha para ponerse 3-2.
Lo igualó Seyboth
En un parejo game el tenista brasileño lo empató 2-2.
Game para la raqueta nacional
Tomás Barrios ganó con propiedad y se adelantó 2-1, recuperándose del complejo inicio.
Barrios logra empatar
El chileno remonta su mal inicio y se pone 1-1 en el primer set.
Seyboth arriba
Sin respuesta de Barrios, el brasileño se adelantó 1-0 en el primer set.
Comenzó el partido
Los tenistas están en la cancha y ya comenzaron a jugar.
Barrios abre los fuegos
En la ronda de 32, la tercera raqueta nacional (114°) hace el debut de la legión chilena ante Thiago Seyboth (197°). El brasileño quedó eliminado en las clasificatorias, pero ingresó al cuadro tras la baja de Cristian Garín (89°).
Buenas Tardes
El Deportivo les da la bienvenida al en vivo del estreno de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Buenos Aires.
