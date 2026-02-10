SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Tomás Barrios debuta en el Argentina Open ante el brasileño Thiago Seyboth

    El nacional (114°) choca contra el tenista nacido en Paraná (197°), quien tomó el lugar que dejó Cristian Garín en el ATP 250 de Buenos Aires.

    Tomás Barrios viene de imponerse ante Dusan Lajovic en el primer singles de la victoria por 4-0 sobre Serbia en Copa Davis. Por: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Tomás Barrios 0-0 Thiago Seyboth

    A bajo en el primer set

    Volvió a ganar Seyboth y se puso 5-3 sobre el chileno.

    Parejo séptimo game

    Seyboth lo remontó y se adelantó 3-4. Barrios comenzó 40 arriba con su saque y el brasileño en 0. Pero su rival lo igualó y le quebró.

    Cerrada lucha

    Seyboth lo igualó 3-3. El tenista de 25 años se puso 40 arriba, mientras que Barrios peleó para emparejarlo. Sin embargo, el chileno quedó en 30.

    Barrios se queda con el game

    El chillanejo dejó una gran derecha para ponerse 3-2.

    Lo igualó Seyboth

    En un parejo game el tenista brasileño lo empató 2-2.

    Game para la raqueta nacional

    Tomás Barrios ganó con propiedad y se adelantó 2-1, recuperándose del complejo inicio.

    Barrios logra empatar

    El chileno remonta su mal inicio y se pone 1-1 en el primer set.

    Seyboth arriba

    Sin respuesta de Barrios, el brasileño se adelantó 1-0 en el primer set.

    Comenzó el partido

    Los tenistas están en la cancha y ya comenzaron a jugar.

    Barrios abre los fuegos

    En la ronda de 32, la tercera raqueta nacional (114°) hace el debut de la legión chilena ante Thiago Seyboth (197°). El brasileño quedó eliminado en las clasificatorias, pero ingresó al cuadro tras la baja de Cristian Garín (89°).

    Buenas Tardes

    El Deportivo les da la bienvenida al en vivo del estreno de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Buenos Aires.

