En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El elenco estudiantil recibe a los de Avellaneda en el primer partido de la llave que da pasajes a la siguiente fase. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a minuto
U. de Chile 0-0 Independiente
El trabajo de activación de la U.
Independiente ya pisa la cancha del Nacional.
¿Cómo llegan? La U goleó a Unión Española e Independiente igualó sin goles con River Plate.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo de ida entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.