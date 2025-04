Entre lágrimas y con una polémica: el golazo olímpico de Joan Cruz en la Copa Chile

Las últimas temporadas de Joan Cruz en el fútbol profesional han sido lejos del brillo que prometía en sus primeras apariciones en Colo Colo y en las selecciones juveniles de Chile. Desde que salió del Cacique en 2022, pasó sin trascendencia por Real Oviedo de la Segunda División de España y luego volvió al fútbol chileno para defender a Everton, en donde tiene un rol secundario. Sin embargo, este viernes tuvo una pequeña revancha con un golazo olímpico.

En el encuentro de los ruleteros y Unión La Calera, válido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, el volante abrió la cuenta en Sausalito con un gol desde un tiro de esquina. A los 45+4, cuando la visita ya jugaba con uno menos por la expulsión de Sebastián Sáez, se animó de zurda al ver que el meta cementero Jorge Peña no estaba bien posicionado.

Al ver que el balón ingresó, Cruz no pudo contener las lágrimas. Se lanzó al piso y recibió de inmediato el abrazo eufórico de sus compañeros. Una vez que se levantaron, el mediocampista se secó las lágrimas con las manos y luego con la camiseta.

Foto: Andrés Pina/Photosport

Sin embargo, el tanto no estuvo exento de polémica, porque los futbolistas de La Calera, encabezados por el arquero Peña, rodearon al juez para reclamarle que no había silbato previo al momento de ejecutar la jugada y también una presunta infracción contra el portero. No obstante, la anotación igual fue válida.

Fue un final feliz para Everton y Joan Cruz, porque en la segunda parte los Oro y Cielo abrocharon el triunfo gracias al tanto de Rodrigo Piñeiro a los 76 minutos, para el definitivo 2-0.

El resultado no es menor, puesto que ahora en el Grupo D de la Copa Chile el colista es Universidad Católica, ya eliminada. Los ruleteros alcanzaron el tercer lugar con seis puntos. Primero está La Calera, con diez, y segundo San Luis, con nueve.

Gol con dedicatoria

El mediocampista no escondió su emoción al ser entrevistado después del partido: “Estoy muy contento. De suerte vi al arquero que estaba adelantado y ahí traté de pegarle. Gracias a Dios fue gol. Fue algo del momento, cosa de un segundo, lo vi y le pegué”.

Además, aprovechó de dedicar su tanto: “Hoy, lamentablemente, sufrimos la pérdida de una bisabuela en la familia Matus (familia de su novia), así que este gol es para ella”.