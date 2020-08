Equipos chilenos recibirán ayuda económica por viajar a las copas internacionales

Los equipos de fútbol de casi todas partes del mundo se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Sudamérica y Chile no son la excepción, razón por la cual la Conmebol anunció este lunes un nuevo aporte económico para los elencos que estén disputando torneos internacionales y deban viajar a jugar partidos como visitante.

El ente rector del fútbol de esta parte del mundo informó que “se aprobó un subsidio financiero excepcional, exclusivamente para la edición 2020, para la contratación de vuelos charters de los clubes participantes de los torneos en referencia y cumplimiento de los protocolos para reanudación de dichos torneos, debido al impacto de la pandemia del Covid-19″. Esos campeonatos tienen relación con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El aporte será según los viajes que a cada club le toque realizar: los equipos que no se desplacen de ciudad no recibirán aportes, los que tengan desplazamiento aéreo dentro del mismo país recibirán 15.000 dólares, los que viajen a otros país de hasta 2.000 kilómetros de distancia recibirán US$ 30.000, quienes vuelen entre 2.001 y 4.000 kilómetros a otro país recibirán 50.000 dólares y quienes deban volar más de 4.000 kilómetros a otros países recibirán US$ 70.000.

En Chile, los beneficiados son Huachipato, Coquimbo, Audax y La Calera por la Copa Sudamericana, además de Colo Colo y Universidad Católica por la Copa Libertadores.