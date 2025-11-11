¿Es más difícil jugar contra Perú o Chile? DT de Rusia califica a la Roja a días del duelo en Sochi

La selección de Rusia ya empieza a palpitar el amistoso del próximo 15 de noviembre contra la Roja. La sanción que pesa sobre el país euroasiático le ha obligado a mirar a rivales más lejanos, perspectiva en la que los enfrentamientos ante Perú (12) y frente a Chile suponen un salto de calidad para la Sbornaya.

Así ha quedado demostrado en la previa de ambos partidos. A medida que se acerca la fecha del duelo ante la escuadra nacional, las reacciones en el país más grande del planeta se han multiplicado.

“Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país”, advirtió el presidente honorario de la Unión Rusa de Fútbol, Vyacheslav Koloskov.

Porque la organización de encuentros ante dos países sudamericanos, a más de 15 mil kilómetros de distancia del país ruso, fue tan sorpresiva como celebrada. En ese sentido, las palabras del exvicepresidente de la RFU Alexander Tukmanov, quien no dudó en advertir sobre la jerarquía de ambas selecciones del Pacífico.

“Las selecciones de Perú y Chile son dignos rivales para el equipo ruso. No nos engañemos, no hay que esperar victorias fáciles, como en partidos amistosos anteriores. No es seguro que vayamos a triunfar. Las selecciones de Perú y Chile tienen jugadores muy buenos. Muchos futbolistas juegan en clubes europeos, en Brasil”, explicó el otrora dirigente del fútbol del país euroasiático.

Más irónico fue el comentario del exseleccionado Alexander Mostovoy, quien aseguró que “los rivales ya son mucho mejores que los que vinieron: turistas y trabajadores de hoteles. Eso ya es bueno”.

Las palabras del DT

Pero en el seno mismo de la selección de Rusia ha despertado el máximo interés el amistoso ante la Roja. Recientemente, el entrenador Valeri Karpin explicó la enorme importancia de los amistosos de noviembre ante Perú y Chile.

“Estos equipos sudamericanos son muy complicados para nosotros. Son escuadras que tocan bien la pelota y complican nuestro juego. Así que los partidos de noviembre ante Perú y Chile también serán muy interesantes y constructivos para nuestra selección", dijo Karpin al al medio Match TV.

Ahora, el exjugador del Celta de Vigo fue un poco más allá en sus apreciaciones. Consultado sobre cuál de sus próximos rivales es el más difícil, el exmediocampista de su equipo nacional dejó una clara impresión.

“Es difícil comparar ambos rivales antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja climática. Y en Sochi también hace 16 grados centígrados. Por eso celebraron los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”, dijo Karpin.