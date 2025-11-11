OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Es más difícil jugar contra Perú o Chile? DT de Rusia califica a la Roja a días del duelo en Sochi

    Valeri Karpin analizó los próximos amistosos que sostendrá su equipo ante los del Rímac, el 12 de noviembre, y frente a Chile, el sábado 15 en Sochi.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Chile y Perú jugarán el 18 de noviembre, en Rusia. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La selección de Rusia ya empieza a palpitar el amistoso del próximo 15 de noviembre contra la Roja. La sanción que pesa sobre el país euroasiático le ha obligado a mirar a rivales más lejanos, perspectiva en la que los enfrentamientos ante Perú (12) y frente a Chile suponen un salto de calidad para la Sbornaya.

    Así ha quedado demostrado en la previa de ambos partidos. A medida que se acerca la fecha del duelo ante la escuadra nacional, las reacciones en el país más grande del planeta se han multiplicado.

    “Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país”, advirtió el presidente honorario de la Unión Rusa de Fútbol, Vyacheslav Koloskov.

    Porque la organización de encuentros ante dos países sudamericanos, a más de 15 mil kilómetros de distancia del país ruso, fue tan sorpresiva como celebrada. En ese sentido, las palabras del exvicepresidente de la RFU Alexander Tukmanov, quien no dudó en advertir sobre la jerarquía de ambas selecciones del Pacífico.

    “Las selecciones de Perú y Chile son dignos rivales para el equipo ruso. No nos engañemos, no hay que esperar victorias fáciles, como en partidos amistosos anteriores. No es seguro que vayamos a triunfar. Las selecciones de Perú y Chile tienen jugadores muy buenos. Muchos futbolistas juegan en clubes europeos, en Brasil”, explicó el otrora dirigente del fútbol del país euroasiático.

    Más irónico fue el comentario del exseleccionado Alexander Mostovoy, quien aseguró que “los rivales ya son mucho mejores que los que vinieron: turistas y trabajadores de hoteles. Eso ya es bueno”.

    Las palabras del DT

    Pero en el seno mismo de la selección de Rusia ha despertado el máximo interés el amistoso ante la Roja. Recientemente, el entrenador Valeri Karpin explicó la enorme importancia de los amistosos de noviembre ante Perú y Chile.

    “Estos equipos sudamericanos son muy complicados para nosotros. Son escuadras que tocan bien la pelota y complican nuestro juego. Así que los partidos de noviembre ante Perú y Chile también serán muy interesantes y constructivos para nuestra selección", dijo Karpin al al medio Match TV.

    Ahora, el exjugador del Celta de Vigo fue un poco más allá en sus apreciaciones. Consultado sobre cuál de sus próximos rivales es el más difícil, el exmediocampista de su equipo nacional dejó una clara impresión.

    “Es difícil comparar ambos rivales antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja climática. Y en Sochi también hace 16 grados centígrados. Por eso celebraron los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”, dijo Karpin.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaSelección de RusiaAmistosoValeri Karpin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Qué pasará con el dólar si gana Jara, Kast o Matthei? Las proyecciones del mercado para el día después de las elecciones

    Mario Marcel sobre la militancia de Jara en el PC: “La candidata ha dado señales de independencia”

    Rodrigo Vergara: “Sí puede hacerse una baja significativa en el gasto público. ¿Son fáciles? Por supuesto que no”

    Declaran culpables a dos exintegrantes de la Armada por el homicidio de una persona en situación de discapacidad en Iquique

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Suprema respalda a la CMF y confirma multa a Banco de Chile por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Paris por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Paris por la Champions League Femenina

    Declaran culpables a dos exintegrantes de la Armada por el homicidio de una persona en situación de discapacidad en Iquique
    Chile

    Declaran culpables a dos exintegrantes de la Armada por el homicidio de una persona en situación de discapacidad en Iquique

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Ministra Lobos y AC contra Pardow: “Todas las acusaciones son complejas, el clima electoral contamina esto”

    ¿Qué pasará con el dólar si gana Jara, Kast o Matthei? Las proyecciones del mercado para el día después de las elecciones
    Negocios

    ¿Qué pasará con el dólar si gana Jara, Kast o Matthei? Las proyecciones del mercado para el día después de las elecciones

    Mario Marcel sobre la militancia de Jara en el PC: “La candidata ha dado señales de independencia”

    Rodrigo Vergara: “Sí puede hacerse una baja significativa en el gasto público. ¿Son fáciles? Por supuesto que no”

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    La cruda comparación de Javier Saviola sobre el presente millonario: “Lamentablemente, River está como Chile”
    El Deportivo

    La cruda comparación de Javier Saviola sobre el presente millonario: “Lamentablemente, River está como Chile”

    Se van entre lágrimas: Chile queda eliminado en la fase de grupos del Mundial Sub 17 pese al triunfo sobre Canadá

    Con casi todas sus figuras: los Cóndores anuncian su nómina para el histórico test match frente a Italia

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Un día en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss
    Cultura y entretención

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Unicef acusa a Israel de bloquear la entrada de un millón de jeringas para vacunar a menores en Gaza
    Mundo

    Unicef acusa a Israel de bloquear la entrada de un millón de jeringas para vacunar a menores en Gaza

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte