“Es una vergüenza”: los descargos argentinos al escandalo del superclásico sudamericano

El rostro de Lionel Messi lo decía todo. Una mezcla de incertidumbre y cabreo. Al lado suyo Neymar, Tite y su entrenador, Lionel Scaloni. Todos dialogan y tratan de dar con una respuesta al papelón que acababan de presenciar. La suspensión del Brasil-Argentina, producto de un incumplimiento en las medidas sanitarias por parte de cuatro jugadores trasandinos, tiene a todos impactados. Ahí en el césped, llegaron las primeras reacciones a un escandalo que paraliza al mundo del fútbol.

“Es una vergüenza, hace tres días que estamos acá. Estaban esperando que empiece el partido para entrar y frenarlo. ¿Para qué nos hacen jugar? Nos hubiesen avisado y listo”, lanzó el 10 argentino. Neymar lo miraba y Tite trataba de responderle. Ahí fue cuando el DT de la albiceleste también se descargó. “Por qué no nos fueron a buscar al hotel? No busquen donde no hay”, agregó.

Fue durante esos minutos y cuando miles de fanáticos seguían cada movimiento del frustrado superclásico sudamericano que el Kun Aguero subió un tweet a su cuenta personal. ““Un comentario sobre esto ? El mío es : Niaaaaaaaaaaaaaaa 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️”, escribió el nuevo delantero del Barcelona.

Después y con el partido ya suspendido, Scaloni habló con el canal argentino TyC Sports. “Vengo para que se entere nuestro pais lo que sucedió. Me pone muy triste, no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder. Si paso o no algo, no era el momento para hacerlo, Nos pone muy triste. Tendría que haber sido una fiesta, de los mejores partidos del mundo, y terminó en esto. No sabría qué decir, qué palabra utilizar”, comenzó diciendo el estratega que llevó a Argentina a conquistar la Copa América.

“Como entrenador tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que se los querían llevar o deportar, no hay ninguna chance. Nunca se nos avisó que no se podía jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que nos fuéramos al vestuario y eso hicimos. Somos los damnificados, queríamos jugar y Brasil también”, fue su comentario final.