SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en la Copa Colombia: hinchadas protagonizan feroz batalla campal tras triunfo de Atlético Nacional sobre DIM

    Fanáticos de ambos equipos tuvieron una violenta disputa en el campo del Atanasio Girardot, evitando la celebración del conjunto Verdolaga tras vencer a Independiente Medellín.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Se desató una violenta batalla campal entre las hinchadas de Atlético Nacional y el DIM.

    Caos en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional se impuso por la mínima sobre Independiente Medellín y se coronó en la Copa Colombia. Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por enfrentamientos entre las hinchadas en el propio terreno de juego y un altísimo nivel de violencia.

    Lo que se anticipaba como una fiesta, terminó con severos incidentes. Una vez finalizado el partido, cientos de fanáticos saltaron de las tribunas para invadir el campo, involucrándose en una batalla campal entre seguidores de ambas escuadras, donde se presenciaron ataques con arma blanca y agresiones con objetos contundentes. También hubo lanzamiento de pirotecnia y bengalas hacia el terreno.

    Incluso, las fuerzas policiales y de seguridad, superadas ampliamente en número, también fueron víctimas de diversos ataques. De hecho, periodistas de Noticias Caracol también fueron amenazados: “Hubo amenazas para el equipo periodístico de nuestro canal, que se encontraba laborando y cubriendo la jornada deportiva, evitando que grabaran imágenes”, indicó el medio.

    Se desató un caos desmedido. Los planteles de ambos equipos corrieron para refugiarse en los vestuarios, mientras cantidad de hinchas presentes en el terreno de juego aumentaba cada vez más.

    En un segundo plano quedó la coronación de Atlético Nacional. El conjunto Verdolaga se impuso con un solitario gol de Andrés Román, luego de haber igualado sin goles la ida, también disputada en el Atanasio Girardot.

    Condena a una reiterada violencia

    Según informó la prensa colombiana, los incidentes tienen como origen una agresión de la fanaticada del DIM a fanáticos de Atlético Nacional, algunos familiares de los jugadores. Es por ello que la barra Verdolaga habría intervenido, según indicó Blu Radio, aunque también se maneja la opción de evitar la celebración rival. Todo terminó con una batalla entre las hinchadas de ambos equipos: Rexixtencia Norte (DIM) contra Los Del Sur (A. Nacional).

    Los violentos incidentes provocaron, lógicamente, una serie de reacciones en Colombia. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue tajante: “No son hinchas, se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido, pues las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados”, indicó en su cuenta de X.

    Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es: una fiesta. Qué decepción”, añadió.

    En tanto, El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que se incautaron más de 120 kilos de material pirotécnico, entre ellos bengalas, bazucas, pólvora tipo torta y tacos.

    La violencia se ha transformado en una costumbre recurrente en el fútbol colombiano. El año pasado, también tras la final de la Copa Colombia y la coronación de Atlético Nacional, aunque en esa oportunidad ante América de Cali, los hinchas del Diablo Rojo ingresaron a la cancha para evitar cualquier celebración de los Verdolaga.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa ColombiaAtlético NacionalIndependiente Medellín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    Alsea vende restaurantes Chili’s y P.f. Chang’s en Chile a fondo de inversión liderado por su ex CEO regional

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

    Lo más leído

    1.
    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    2.
    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    3.
    Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

    Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

    4.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    5.
    Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

    Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza
    Chile

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión
    Negocios

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES
    Tendencias

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso
    El Deportivo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    ¿Brereton cambia de aires? El insospechado destino que se le atribuye al delantero de la Roja

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”
    Cultura y entretención

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump
    Mundo

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    UE: miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur

    Irán condena las “amenazas” de Estados Unidos contra Venezuela tras el “bloqueo completo” anunciado por Trump

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar