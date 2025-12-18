Escándalo en la Copa Colombia: hinchadas protagonizan feroz batalla campal tras triunfo de Atlético Nacional sobre DIM

Se desató una violenta batalla campal entre las hinchadas de Atlético Nacional y el DIM.

Caos en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional se impuso por la mínima sobre Independiente Medellín y se coronó en la Copa Colombia. Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por enfrentamientos entre las hinchadas en el propio terreno de juego y un altísimo nivel de violencia.

Lo que se anticipaba como una fiesta, terminó con severos incidentes. Una vez finalizado el partido, cientos de fanáticos saltaron de las tribunas para invadir el campo, involucrándose en una batalla campal entre seguidores de ambas escuadras, donde se presenciaron ataques con arma blanca y agresiones con objetos contundentes. También hubo lanzamiento de pirotecnia y bengalas hacia el terreno.

Incluso, las fuerzas policiales y de seguridad, superadas ampliamente en número, también fueron víctimas de diversos ataques. De hecho, periodistas de Noticias Caracol también fueron amenazados: “Hubo amenazas para el equipo periodístico de nuestro canal, que se encontraba laborando y cubriendo la jornada deportiva, evitando que grabaran imágenes”, indicó el medio.

Se desató un caos desmedido. Los planteles de ambos equipos corrieron para refugiarse en los vestuarios, mientras cantidad de hinchas presentes en el terreno de juego aumentaba cada vez más.

En un segundo plano quedó la coronación de Atlético Nacional. El conjunto Verdolaga se impuso con un solitario gol de Andrés Román, luego de haber igualado sin goles la ida, también disputada en el Atanasio Girardot.

CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

Incidentes entre hinchas de Independiente Medellín vs Atlético Nacionalpic.twitter.com/szzfozcCYQ — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Condena a una reiterada violencia

Según informó la prensa colombiana, los incidentes tienen como origen una agresión de la fanaticada del DIM a fanáticos de Atlético Nacional, algunos familiares de los jugadores. Es por ello que la barra Verdolaga habría intervenido, según indicó Blu Radio, aunque también se maneja la opción de evitar la celebración rival. Todo terminó con una batalla entre las hinchadas de ambos equipos: Rexixtencia Norte (DIM) contra Los Del Sur (A. Nacional).

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025

Los violentos incidentes provocaron, lógicamente, una serie de reacciones en Colombia. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue tajante: “No son hinchas, se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido, pues las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados”, indicó en su cuenta de X.

“Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es: una fiesta. Qué decepción”, añadió.

En tanto, El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que se incautaron más de 120 kilos de material pirotécnico, entre ellos bengalas, bazucas, pólvora tipo torta y tacos.

La violencia se ha transformado en una costumbre recurrente en el fútbol colombiano. El año pasado, también tras la final de la Copa Colombia y la coronación de Atlético Nacional, aunque en esa oportunidad ante América de Cali, los hinchas del Diablo Rojo ingresaron a la cancha para evitar cualquier celebración de los Verdolaga.