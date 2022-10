Escanean todo el cuerpo del ajedrecista Hans Niemann, jugador al que Magnus Carlsen acusó de hacer trampa, en la previa de un torneo

El ajedrez tomó las máximas precauciones con Hans Niemann, jugador al que Magnus Carlsen acusó de hacer trampa. Esto sucedió en la previa de una partida en el marco del U:S. Chess Championship que se disputa en Estados Unidos.

La seguridad a cargo del Saint Luis Chess Club se tomó el tiempo necesario para escanear el cuerpo completo del deportista a través de un detector óptico que reconoce caracteres o imágenes que puedan ser parte de dispositivos ilegales que le ayudaran a hacer trampa.

Y esta búsqueda minuciosa tiene una razón. El Gran Maestro Magnus Carlsen lo acusó hace algunos días a través de redes sociales de hacer trampa en el partido en el que se enfrentaron.

En él además indicó que estuvo a punto de retirarse de la Sinquefield Cup cuando se enteró que Niemann estaría como invitado de último momento, pues cree que ha hecho trampa más veces de lo que ha admitido.

Recalcó que no quiere “jugar contra gente que ha hecho trampas repetidamente en el pasado, porque no sé si son capaces de volver a hacerlo”.

También agregó que “por desgracia, estoy limitado en lo que puedo decir sin el permiso explícito de Niemann para hablar abiertamente. Hasta ahora solo he podido hablar con mis actos, y esas acciones han dejado claro que no estoy dispuesto a jugar al ajedrez con Niemann. Espero que salga a la luz la verdad sobre este asunto, sea cual sea”.

La defensa de Niemann

Después de ingresar a competir e imponerse en la primera ronda, apuntó que “Este es un mensaje para todos y esta partida mostró el jugador de ajedrez que soy. También demostró que no voy a retroceder y voy a jugar mi mejor ajedrez aquí, independientemente de la presión”.

Además, por las dudas que ha generado la mediática acusación de Carlsen, incluso se ofreció a competir sin ropa. “¿Quieren que me desnude por completo? Lo haré. No me importa porque sé que estoy limpio”.